本报记者 王 珂

国务院新闻办8月9日举行新闻发布会，介绍国务院近日印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。

聚焦群众关心的问题提出务实举措

商务部部长助理唐文弘说，服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。《意见》围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等6个方面，提出了20项重点任务，支持餐饮住宿、家政服务、养老托育等服务消费重点领域高质量发展。

聚焦民生福祉，围绕餐饮住宿、家政服务、养老托育、文娱旅游、教育体育、居住服务、健康服务等与人民群众生活密切相关的领域，《意见》提出务实举措，比如提升餐饮服务品质，培育“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”；指导制定家政服务公约，推行电子版“居家上门服务证”等。

针对高品质服务供给不足和群众关心的服务质量问题，《意见》提出，开展服务消费提质惠民行动；探索开展优质服务承诺活动；支持服务业企业加强品牌培育、运营和保护；加强服务质量监测评价，定期发布监测评价结果。针对消费环境不佳问题，《意见》提出，强化跨部门联合监管，严厉打击虚假广告、网络欺诈、信息泄露等行为；鼓励社区、商场、景点、平台企业设立消费维权服务站，促进消费纠纷源头解决；加强对相关经营主体登记备案、行政许可、行政处罚等信用信息的归集、公示。

服务消费扩容升级有望进一步提速

国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威表示，居民消费从实物消费向服务消费转变，是消费升级的重要表现。今年上半年，我国服务性消费支出占人均消费支出的比重达到45.6%，同比提高了1.1个百分点。从国际经验看，当人均国内生产总值超过1万美元大关的时候，消费升级的进程一般会显著加快，目前我国人均国内生产总值已经超过了1.2万美元，随着收入水平的提高和中等收入群体规模的扩大，服务消费的扩容升级还有望进一步提速。

此外，人口结构变化蕴含服务消费的创新动能。去年我国常住人口城镇化率达到了66.2%，仍处于城镇化的快速发展时期，农业转移人口的市民化，将带来教育培训、养老托育、居住服务等消费需求。“Z世代”等年轻消费者逐渐成为消费主力，骑行、滑雪、露营、观演等消费业态越来越受到青睐。老年助餐、居家助老、养老照护等服务业态也逐渐丰富，既帮助老年人和子女解决急难愁盼问题、提高生活品质，也孕育着服务消费的新机遇。

科技创新也为服务消费带来新供给。送餐、教育、医疗等服务机器人不断迭代升级，上半年服务机器人产量同比增长22.8%。“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式稳步发展，电子竞技、社交电商、直播电商等新业态快速成长，为消费者提供了更加丰富、多样、便利的消费选择。

国家发展改革委今年6月牵头制定出台了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，把消费场景的数字化、智能化作为重点引导和鼓励方向。常铁威说，下一步要推动商业、交通、文化、旅游、体育等多种服务业态创新融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合，推进农村一二三产业融合发展，增强服务消费发展动能。同时，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善促进民营企业高质量发展体制机制，支持服务类企业轻装上阵搞创新、精益求精创品牌，在创新发展中更好满足消费需求。

丰富文旅、餐饮等方面服务供给

今年以来，假日旅游人潮涌动，消费活力加速释放。正值暑期，文旅消费热度持续攀升，文化和旅游部产业发展司负责人马力说，围绕《意见》提出的重点任务，文化和旅游部将发挥好文旅消费促增长、惠民生的作用。惠民举措方面，持续开展全国文化和旅游消费促进活动，鼓励各地制定实施景区门票优惠、文旅消费券、满减优惠等多样化举措。产品质量方面，扩大文化演出市场供给，推出更多精品演艺项目。加强非物质文化遗产保护传承，开发具有地域和民族特色的文化创意项目。丰富数字文化产品供给，加快发展沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播、邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态。消费环境方面，开展大规模设备更新，提升文化和旅游项目建设运营水平和消费体验。宣传用好免签政策，提升支付便利化水平，增加多层次、高品质的入境旅游产品和服务供给。

餐饮业是社会消费品零售总额中占比最大的一个品类，今年上半年，全国餐饮收入达到2.6万亿元，同比增长7.9%，总体上继续保持了较快增长态势，而且增速也比商品零售额快4.7个百分点，对社零增长的贡献率达到了22.8%。《意见》对促进餐饮消费作出部署。商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，商务部将推进相关政策落地见效，持续办好“中华美食荟”系列促消费活动，培育、认定一批中华美食街区，推进餐饮与商贸、文旅融合发展。

2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口比重达21.1%。优化和扩大养老服务供给，释放养老服务消费潜力，对于更好满足老年人多层次、多样化、个性化养老服务需求，切实提升老年人生活品质具有重要意义。民政部养老服务司负责人李永新说，围绕促进养老服务供需适配，民政部将进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，推动助餐、助浴、助医、助洁、助行、助急和探访关爱等服务发展；围绕培育养老服务消费新场景新业态，创新“智慧+”养老新场景，运用智能技术为老年人提供更加精准的服务；围绕加强养老服务消费保障，增加养老服务设施有效供给，有效补齐老旧小区养老服务设施短板；围绕优化养老服务营商和消费环境，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的养老服务市场，进一步鼓励和支持企业等社会力量参与提供养老服务。

《 人民日报 》（ 2024年08月10日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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