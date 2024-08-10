海南发布新一批自贸港制度集成创新案例
已累计推出17批146项案例
2024年08月10日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报海口8月9日电 （记者曹文轩）近日，海南自由贸易港发布新一批6项制度集成创新案例，包括创建博鳌近零碳示范区、海洋空间资源立体式开发利用、“标准+信用+智慧”旅游消费保障体系、“机器管招投标”助推清廉自贸港建设、“海易兑”惠企服务新模式、法官定向驻点共建法治服务中心。截至目前，海南自贸港已累计发布17批146项制度集成创新案例。
这些案例经过长时间培育，在各自领域取得明显实践成效，体现了行业示范性、引领性和海南特色，在推动政策落地见效、优化营商环境、完善社会治理、生态文明建设等方面发挥了积极作用。
《 人民日报 》（ 2024年08月10日 05 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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