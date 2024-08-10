本报海口8月9日电 （记者曹文轩）近日，海南自由贸易港发布新一批6项制度集成创新案例，包括创建博鳌近零碳示范区、海洋空间资源立体式开发利用、“标准+信用+智慧”旅游消费保障体系、“机器管招投标”助推清廉自贸港建设、“海易兑”惠企服务新模式、法官定向驻点共建法治服务中心。截至目前，海南自贸港已累计发布17批146项制度集成创新案例。

这些案例经过长时间培育，在各自领域取得明显实践成效，体现了行业示范性、引领性和海南特色，在推动政策落地见效、优化营商环境、完善社会治理、生态文明建设等方面发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2024年08月10日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经