本报银川8月9日电 （记者张文）第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会9日在宁夏银川开幕，440多名国内外嘉宾参会。

本届博览会为期3天，其间举办开幕式、全国葡萄酒酿酒师技能大赛、国际葡萄酒大赛等多项活动，将有超过300家国内外葡萄酒、葡萄酒衍生品、酿酒辅料、包装、机械设备等展商参展。

截至2023年底，宁夏酿酒葡萄基地开发面积60.2万亩，占全国种植面积近40%，是国内面积最大的酿酒葡萄集中连片产区，酿造总量居全国酒庄酒产量首位。葡萄酒产业已成为宁夏调整产业结构、扩大对外开放、促进乡村全面振兴的重要产业。

《 人民日报 》（ 2024年08月10日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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