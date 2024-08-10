原标题：上半年我国国际收支保持基本平衡

本报北京8月9日电（记者温源）国家外汇管理局9日公布数据显示，2024年上半年，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差941亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动平稳有序。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2024年上半年，我国国际收支状况呈现三方面特点：一是货物贸易顺差保持较高水平。上半年，我国国际收支口径的货物贸易顺差2884亿美元，为历年同期次高值，同比增长1%。其中，货物贸易出口15796亿美元，同比增长3%；进口12912亿美元，同比增长4%。上半年，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力激发外贸新动能，叠加外部需求边际改善，推动我国货物贸易进出口稳定增长。二是服务贸易收支平稳增长。上半年，服务贸易逆差1229亿美元。一方面，旅行逆差1032亿美元，同比增长37%，境外人员来华、居民跨境旅行均有所增加，带动旅行收入和支出分别增长43%和37%。另一方面，服务贸易顺差项目持续增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差192亿美元，处于历史高位；电信、计算机和信息服务顺差100亿美元，同比增长26%。三是双向直接投资平稳有序。上半年，我国对外股权性质直接投资净流出653亿美元，各类企业积极有序开展全球化布局；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入408亿美元。

王春英表示，总体看，面对复杂多变的外部环境，我国着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，增强经济持续回升向好态势，将有利于我国国际收支继续保持基本平衡。

(责编：郝帅、杨迪)

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