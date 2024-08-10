原标题：上半年强化反不正当竞争见实效

本报北京8月9日电（记者鲁元珍）市场监管总局近日发布数据显示，2024年上半年，全国价监竞争守护行动共立案1.29万件，结案1.03万件，罚没款11.21亿元，督促退还金额5.60亿元，市场竞争更加公平，降本减负更见成效，民生答卷更显温度，“监管为民”成效彰显。

从加强监管执法看，价监竞争守护行动有力推进。聚焦医药领域腐败问题开展集中整治，严厉打击商业贿赂违法行为，探索建立重大案件查办跨地区联动机制。聚焦节日期间重要民生商品稳价保质工作，加强66种重要民生商品价格监测监管。

反不正当竞争专项执法持续强化。聚焦重点领域，着重查处新型网络不正当竞争、民生领域虚假宣传、创新创造创业活动中不正当竞争等违法行为，配合开展“特供酒”清源打链、“长江禁捕 打非断链”等专项行动。针对重点领域多发的“傍名牌”“搭便车”等不正当竞争问题，各级市场监管部门开展“你拍我查”活动，鼓励经营主体、各界群众拍摄违法线索，加大对企业品牌的保护力度。上半年，全国共查办各类不正当竞争案件6076件，罚没金额3.78亿元。其中，网络不正当竞争案件2157件。

涉企违规收费整治不断加强。聚焦政府部门及下属单位、行业协会、金融机构、天然气管网输配和供水等领域，组织开展交叉检查、重点抽查。截至目前，检查单位4.48万家，立案1253件，罚没款1.59亿元，督促退还违规收费3.93亿元。

价格监管质效逐步提升。加强教育、医疗服务、旅游等领域价格收费监管，加强节假日价格监管；聚焦平台价格常态化监管；持续开展粮食市场秩序整治，部署开展居民水电气价格检查。上半年，全国共立案民生领域价格违法案件4457件，结案3494件，罚没款4.04亿元，督促退还违规收费1.67亿元。

(责编：郝帅、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经