原标题：中国高质量发展为世界经济创造新机遇

【中国经济亮色与世界发展机遇】

党的二十届三中全会指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。当前，以发展新质生产力为引领，高质量发展已经成为新时代中国经济发展的最鲜明特征。经济全球化时代，作为全球最重要经济体之一，中国经济发展的新特征不可能不对全球经济产生重大影响；同时，我国一直将“中国发展带动世界发展、为全世界提供中国机遇”作为与世界互动的基本理念，这就进一步决定了中国高质量发展必将深刻影响世界经济。正如习近平总书记指出，我们追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。

在世界经济旧有结构逐渐解体、新结构尚待形成的当下，在世界经济长期增长乏力、个别国家搞孤立主义和小圈子，使全球经贸矛盾激化、冲突不断的关键时刻，中国经济高质量发展为世界经济增长开启了一扇希望之门，为增长乏力的世界经济注入新能量，为全球经济结构重塑建立新标杆。中国创新引领、全面开放、绿色低碳的可持续发展，为世界经济发展创造了新机遇。

高质量发展的中国经济成为世界经济增长最大动力源

动能不足、增长乏力、持续低迷，是2008年全球金融危机后十几年来世界经济面临的主要问题。其中固然有科技创新与新产业发展不足的原因，但主要是缘于全球经济运行失序、科技创新与新产业发展未能惠及全世界。作为发展最快、对全球经济增长贡献最大的世界第二大经济体，中国提出的高质量发展和发展新质生产力正逢其时。

进入新时代以来，中国创新性提出并贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，强调以发展新质生产力为引领，以全要素生产率提升为目标，以数实融合、绿色低碳为保障，实现中国经济高质量可持续发展。党的十八大以来，中国高质量发展取得显著成效：中国经济增长速度一直保持较高水平，在世界主要经济体中名列前茅。据统计，2013—2023年，中国经济实现了年均6.1%的中高速增长；2023年，在新旧动能转换加速和全球经济冲击加剧的情况下，中国经济仍实现了5.2%的增长；今年上半年，中国经济增长5.0%，亦属难能可贵。中国经济的高质量发展不仅表现为经济增长速度可圈可点，更表现为经济增长质量不断提升。代表新质生产力的战略性新兴产业、“人工智能+”等数字基础设施，以及传统制造业的高端化、绿色化、智能化转型均取得突破性进展，经济增长质量显著提升。

中国经济的中高速增长和质量不断提升，为长期低迷的世界经济注入巨大正能量。一方面，中国经济稳定增长成为全球经济增长的基本支撑和全球经济稳定的压舱石。中国经济体量占世界经济18%左右，多年来对世界经济增长的年平均贡献率超过30%；中国制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位；中国连续多年保持世界第一大货物贸易国地位。正是中国经济的稳定增长，使全球经济增速得以恢复到3%左右，贸易和投资保持正增长。

另一方面，中国经济高质量发展有力改善了全球经济的面貌与格局，惠及全世界。战略性新兴产业与数字经济、人工智能等产业在中国成为发展最为迅速的热门赛道，这一发展格局通过进出口、海外投资、国际产业链等渠道深深地影响和改变着世界经济的面貌，增进了各国人民福祉。中国“新三样”等产品出口屡创新高，为全世界提供了质优价平的中国先进产品，成为抑制发达国家通胀恶化的重要因素；中国新能源汽车、光伏等产业的对外投资，引领着有关国家新兴产业的兴起和传统产业替代，极大加速了全球绿色减排的进程；中国与东盟及共建“一带一路”国家和地区日益完善的产业链联系，将中国的优势产业带到这些国家，极大促进了当地经济的稳定和发展。

中国新质生产力带动全球产业革命和经济结构变革

中国经济高质量发展是以扎扎实实的科技创新和新质生产力发展为基础的。中国深入实施创新驱动发展战略，物联网、大数据、云计算、5G和人工智能等技术深刻改变着传统产业的生产方式，催生高质量生产性服务业迅速崛起，新质生产力已经展示出对高质量发展的强劲推动力和支撑力。2023年，中国研发投入强度为2.64%，超过欧盟国家平均水平；中国全球创新指数排名从2012年的第34位跃升至2023年的第12位。科技创新持续赋能新质生产力发展，新业态、新模式层出不穷，经济结构向数字化、高端化、绿色化扎实推进，整个经济与产业结构面貌一新。2023年，“三新”经济增加值相当于GDP的17.73%，比上年提高0.37个百分点；2013—2023年，规模以上高技术制造业增加值年均增长10.3%。

中国经济的巨大体量、影响力和与外部世界的密切联系，使中国发展新质生产力和产业结构进步的成就，对世界经济产生了巨大的影响与带动作用。由于中国在东亚生产体系中的核心地位和特有优势，中国与美、欧、日、韩等发达经济体既有的产业链合作继续保持并有所发展，向着更高质量、更新产业的方向迈进，并扩散至印度、越南等新兴经济体，进一步推动整个东亚地区成为全球信息技术与数智经济的制造业中心。与此同时，中国自身创新能力的提升和新质生产力的迅速发展，使中国成为国际产业链的创造者和引领者、国际产业合作的发动者，并带动和引领其他国家共同发展。近年来，中国与东盟等周边国家的产业合作不断深化，中国与中亚、中东、非洲、拉美等地区的“一带一路”共建国家的产业合作从无到有、由浅入深，中国在匈牙利等中东欧国家和墨西哥等拉美国家扩展大规模新兴产业投资，都极大地带动了当地新兴产业发展和工业化进程的升级，深刻改变了全球产业格局和产业结构面貌，促进了世界经济的均衡协调发展。

中国高水平开放助力建设开放型世界经济

中国经济高质量发展对世界经济的推动，还特别体现在中国高水平开放的积极作用上。党的二十届三中全会提出开放是中国式现代化的鲜明标识，强调必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。这些论述，精辟总结了中国高水平开放对于高质量发展的重要意义，深刻指出了改革与开放密切关联、不可分割。

当代世界经济发展的实践表明，一个高质量发展的经济必定是高水平开放的经济。通过推动共建“一带一路”高质量发展、建设高标准自由贸易试验区和中国特色自由贸易港、构建面向全球的高标准自由贸易区网络、积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等高标准贸易投资协定、举办中国国际进口博览会和中国国际消费品博览会等重大展会，中国的高水平开放不断跃上新台阶。特别是在当前世界经济低迷、逆全球化思潮抬头、孤立主义与小集团化严重干扰全球经贸合作的形势下，中国坚持推进高水平开放，具有特别重要的意义和不可替代的作用。

中国高水平开放将为世界提供一个巨大的市场。中国市场已成为世界上最大的单一市场之一，发达国家的中高端消费品、制成品，发展中国家的初级产品、农矿产品、特色消费品都大量进入中国市场；基于产业链合作的工业原材料、半成品、零部件更构成中外贸易的基石。随着中国市场的开放程度不断提高，关税进一步下降、市场准入持续放宽、负面清单更加规范，将有更多的国外商品以及跨境服务进入中国，这将进一步促进世界经济的高质量发展和全球市场的开放进程。

中国高水平开放助推开放型世界经济建设。目前一些国家将保护本国产业作为应对经济低迷的手段，少数国家更搞起“小院高墙”、封闭自守，甚至在国际经济合作中拉帮结派、排斥异己。中国坚持高水平开放、进一步全面深化改革以及进一步改善营商环境，将持续吸引国际资本和跨国公司，有效解疑释惑，粉碎孤立中国的图谋。中国的高水平对外开放将在世界经济开放与封闭的博弈中发挥积极作用，引领更多国家走上互惠互利、相互开放、深化合作、共同繁荣的正确道路。

中国高水平开放为全球经济治理体系改革与完善作出新贡献。当前，世界贸易组织功能严重受限，联合国、二十国集团等全球治理平台作用遭遇挑战，七国集团等小集团化治理机制死灰复燃。中国的高水平开放和以邻为伴、义利兼顾的政策得到大多数国家尤其是发展中国家的支持。在二十国集团等世界经济治理平台，发展中国家与新兴经济体日益形成共同立场和共同诉求；金砖合作、上海合作组织等机制吸引力不断增强，成员间经贸合作日益深化。这将从根本上改变以少数发达国家为核心的国际经济治理体系现状，推动全球经济治理体系朝着更加包容、平衡的方向发展，促进世界各国携手迈向共同繁荣的未来。

（作者：王跃生 马相东，均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，分别系北京大学国际经济与贸易系主任、北京市委党校教授）

(责编：郝帅、杨迪)

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