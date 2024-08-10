原标题：破除城乡融合发展壁垒

城乡融合发展是中国式现代化的必然要求，是破除我国城乡二元结构、拓展高质量发展空间、实现全体人民共同富裕的关键抓手。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，对完善城乡融合发展体制机制作出全面部署。

专家表示，推进城乡融合发展，要统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，进一步深化相关体制机制改革，促进城乡要素平等交换、双向流动。

加快构建新型工农城乡关系

党的十八大以来，我国新型城镇化取得积极进展，农业转移人口市民化成效显著，城乡要素自由流动进一步加快，城乡发展的协调性、均衡性明显增强。

也要看到，城乡居民收入差距有待缩小，一些阻碍要素自由流动的壁垒依然存在，公共服务均等化水平有待提升。这些问题阻碍了城乡融合进一步发展。解决这些问题的根本方法，在于用足用好改革这个关键一招。

“《决定》提出，必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴。这为新时期走好城乡融合发展之路，加快构建工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，指明了方向。”中国城市和小城镇改革发展中心政策研究部主任鲍家伟说。

去年底召开的中央经济工作会议提出“统筹新型城镇化和乡村全面振兴”，此次《决定》强调“必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴”，体现了党中央对新型工农城乡关系认识的进一步深化。

如何统筹推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，近年来部分省份开展了积极探索。比如，广东省在2022年底启动“百县千镇万村高质量发展工程”，以城乡融合发展为主要途径，全力推动高质量发展。浙江省以深化“千万工程”为牵引，加快绘就“千村引领、万村振兴、全域共富、城乡和美”新画卷。

专家表示，要统筹处理好新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴三方面关系，着力解决农业与工业“一条腿短、一条腿长”的问题，通过以新型工业化带动新型城镇化、以工农互促推动乡村全面振兴，为城乡融合发展提供更多要素支撑。

促进城乡要素“双向奔赴”

“推动城乡融合发展，关键在于改变乡村人才、资金等要素过多流向城市的格局。只有打破阻碍要素流动的壁垒，才能促进城乡要素平等交换、双向流动。”中国宏观经济研究院社会所研究员邢伟说。

一直以来，我国工业化、城镇化发展很大程度上依托于农业大国优势，在工业和农产品生产、农村和城市土地供给等领域，形成了明显的价格“剪刀差”。我国已进入高质量发展新阶段，迫切需要优化以平等交换、自由流动为特征的要素配置新体制机制。

邢伟表示，当前，要把促进城乡要素平等交换、双向流动的着力点，放在城乡人口迁移、资金流动、土地流转、产业协同发展等方面，“要加快农业转移人口市民化进程，开拓乡村建设多元化融资渠道，鼓励支持城市资本下乡，深化农村土地改革，发展以现代农业为基础、乡村新产业新业态为补充的乡村经济”。

专家建议，要聚焦城乡要素平等交换、双向流动中的难点，进一步完善产权制度改革，优化要素市场化配置。同时，充分运用现代数字信息技术，加快构建全国统一大市场，尤其是推动农村产权流转交易市场的规范化建设，为城乡要素的自由流动搭建平台。

在推动城乡融合发展过程中，城乡要素的平等交换与双向流动是不可或缺的一环。鲍家伟表示，只有实现“双向奔赴”，才能赋予农民更加充分的农村土地财产权益，促进农民持续增收，“实现这一目标需要付出长期努力，关键在于不折不扣抓政策落实”。

加快农业转移人口市民化

去年，我国常住人口城镇化率达到66.16%，提前实现“十四五”规划目标。城镇化进入“下半场”，如何通过进一步全面深化改革实现更高质量城乡融合发展，是不可回避的新课题。

近日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，从新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升等方面部署了4项重大行动。

“突出以人为本，把农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务，实施新一轮农业转移人口市民化行动。”国家发展改革委副主任郑备表示，将统筹推进深化户籍制度改革和健全常住地提供基本公共服务制度，完善农业转移人口市民化激励政策，健全进城落户农民农村权益维护政策。

深入实施以人为本的新型城镇化战略，是完善城乡融合发展体制机制的重点任务之一。此外，促进城乡融合发展，还需要从巩固和完善农村基本经营制度、完善强农惠农富农支持制度、深化土地制度改革等方面形成合力。

“在巩固和完善农村基本经营制度上，要深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，完善农业经营体系，发展新型农村集体经济。在完善强农惠农富农支持制度上，要健全种粮农民收益保障机制，优化农业补贴政策体系，引导生产要素向乡村流动。”邢伟说。

值得关注的是，我国农村土地经过两轮承包后，绝大多数地方二轮承包期限即将届满。对此，《决定》明确，保障进城落户农民合法土地权益，依法维护进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，探索建立自愿有偿退出的办法。

专家表示，一方面要严格保护耕地，改革完善耕地占补平衡制度，坚决守住耕地红线，优先保障粮食等重要农产品生产。另一方面要盘活闲置土地资源，允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用，有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，健全土地增值收益分配机制。

(责编：郝帅、杨迪)

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