原标题：购房“零首付”隐藏多重风险

近日，部分城市发布风险警示，个别楼盘违规推出“零首付”购房活动。所谓“零首付”购房，就是百分之百用贷款买房。这样做，看似买房压力较轻，实际上存在不少隐患，背后的风险需警惕。

监管政策明令禁止“零首付”购房。住房和城乡建设部、中国人民银行、原中国银监会2017年联合发布通知，严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资；严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。

“零首付”购房暗藏违规操作、骗贷等法律风险。在合法合规的前提下，银行不可能允许借款人“零首付”购房。于是，个别房企、中介机构就想了两种涉嫌违法违规的“办法”。一是房企或中介机构先为借款人垫付首付款；二是签订阴阳合同，或虚假抬高房屋价格，进而增加银行贷款额度，把首付款“贷”出来。由于违法违规操作不能在合同中予以约定，也就得不到法律的保护，一旦房企不兑现承诺，购房者可能“房钱两空”，还涉嫌骗贷。

此外，“零首付”购房会增加借款人债务负担。个别房企、中介机构之所以推销“零首付”购房，正是瞄准了部分购房者短期资金不足的痛点。殊不知，这个看似能够缓解资金困难的操作，实际上却会加重经济负担。房屋价格被高评，借款人的贷款额度被提升，即使贷款能顺利发放，借款人的还款额也陡然增加。看似“前面”省了钱，实则“后面”多花钱。

目前，我国房地产信贷政策已进行了多轮优化，首付款比例持续下降。5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》，将首套房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%，二套房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%，购房门槛进一步降低。

借助金融服务的力量满足购房需求，应通过合法合规的途径。购房者要结合自身具体情况，统筹考虑、量力而行，尤其要警惕过度加杠杆行为。

(责编：郝帅、杨迪)

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