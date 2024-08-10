原标题：优质农产品扬帆出海

位于山东青岛莱西市院上镇的山东艾泽福吉生物科技有限公司总部基地里，废弃果木经过粉碎、预湿等多道工序后变成一袋袋菌棒。艾泽福吉公司副总经理刘鹏程介绍，公司生产的菌棒远销海外20多个国家和地区，年出口量达1500万棒。

通过不断加强科技创新和出口体系化建设，莱西持续推动农产品加工企业做大做强。目前，当地直接从事农产品加工出口的企业130余家，产品出口遍及80多个国家和地区。农产品加工业年产值达256亿元，年出口近8亿美元，出口额占农产品加工产值近四分之一。

“得益于技术创新，产品受海外市场青睐。”刘鹏程说，公司加大技术研发投入，与多所专业高校、科研院所开展产学研合作。目前公司拥有20余项专利、10余个品牌，多个品种获得欧盟及国外有机认证，为产品出海奠定了坚实的技术基础。

出口体系化建设，成为莱西做强农产品的支撑。当地公司在美国、日本等国家设立了多家子公司和智能化出菇基地，产品占全球食用菌市场菌包需求量的20%以上。不光向海外卖产品，也向海外输出技术配套服务，可为海外终端市场提供全产业链服务。

花生产业在莱西农产品出口领域表现亮眼。当地花生加工企业超300家，花生加工能力、出口量均居全国县级城市首位，年出口量占全国出口总量的28%。

在青岛宝泉花生制品有限公司裹衣车间，一批200吨的裹衣花生制品下线后，将发往韩国仁川。公司总经理孙宝国介绍，公司先后投入1000多万元用于设备改造和技术研发，每年都会新上三四种花生产品。

莱西市近年来积极布局花生产业链条各环节，已形成集种植、采收、加工、研发、出口贸易等于一体的完整花生加工产业链。

在产业优势和技术创新的多重助力下，莱西市农产品出口量稳步增长，今年一季度，莱西市农产品出口13.04亿元，同比增长35.1%。莱西市商务局局长张旭表示，下一步，将引导农业企业、农民专业合作社等经营主体与龙头贸易企业联接，不断推进农产品出口产业集聚发展。

(责编：郝帅、杨迪)

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