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智慧植保助力农业生产

2024年08月10日08:48 | 来源：经济日报
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原标题：智慧植保助力农业生产

　　在黑龙江省绥化市庆安县巨宝山乡巨龙村，“田管家”吴晓庆每天都要到田间地头转一转，一旦发现农作物发生病虫害，立马拿出手机拍照，通过全省统一的“掌上植保”APP上传病虫害图文信息，等待专家给出防治意见。

　　“田管家”是由农民兼职的植保员。吴晓庆负责监测的区域面积有2万多亩，固定的监测点位有30多个。在庆安县，像吴晓庆这样的“田管家”还有90多位，实现了93个行政村和科技园区的全覆盖。6月到8月，是田间管理的关键时期，“田管家”们每天穿梭在监测地块，做好监测预报任务的同时，还肩负着监测设备管理员、科学防控指导员、普及技术宣传员、新技术推广示范员、农药包装废弃物回收环保员等职责。

　　庆安县农业技术推广中心植保站站长郭德全说，植保员到田间地头推广新技术应用，指导农户科学防控，助力农户从“会种地”变成“慧种地”，为丰产丰收提供了技术保障，为夯实粮食安全基础发挥了重要作用。

　　在北大荒集团宝泉岭分公司军川农场，还有巡田无人机等智能化设备加持。“这些天，我们利用无人机自带的多光谱相机，正在给农作物拍‘CT’。无人机智慧巡田省时省力，更能全面精准掌握农作物长势情况，为植保用药提供了精准依据。”军川农场农业科技服务中心主任贺彦说。

　　军川农场农业发展部总经理陈龙介绍，针对前期出现的低温寡照和连续降雨天气，农场积极应用智能化手段，开展巡田作业，再利用两架植保固定翼飞机对水稻、玉米及大豆三类作物进行植保航化作业，每天能作业2.5万亩，既能及时为作物生长补充营养，又能防治田间害虫和病菌。

　　近年来，黑龙江省大力推进智慧农业发展，在农作物植保领域，探索构建全域智慧植保应用模式，首创省域“网格化”全覆盖在线监测预警和防控指导网络体系，实现“虫口夺粮”，确保颗粒归仓。目前，智慧植保系统已覆盖全省，农作物病虫疫情监测点达1万个，“掌上植保”APP注册用户超过30万，实现了植保技术服务数字化、掌上化。

(责编：郝帅、杨迪)
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