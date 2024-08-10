人民网记者 杜燕飞

推动大规模设备更新是拉动国民经济增长的有力举措，也是企业塑造发展优势的重要机遇。国有企业特别是中央企业是更新需求方，也是设备供给方，在推动新一轮大规模设备更新中发挥着积极作用。

“未来5年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。”国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓近期在国新办举行的新闻发布会上表示，中央企业要率先行动，聚焦加快推动先进设备更新、数字化转型、绿色化改造、本质安全，加快强化有效供给，推动大规模设备更新重点任务落实落地。

国务院此前发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

当前，地方国企大规模设备更新路线图逐渐明确。辽宁省国资委出台个性化支持政策，围绕投资项目、预算安排、创新支撑、考核引导等方面制定10条政策措施，为企业设备更新换代提供政策支撑；黑龙江提出对因大规模设备更新导致资产负债率上升的，或因增加融资费用、增提折旧影响利润总额的，在经营业绩考核中予以考虑，推动设备更新任务更好更快落实落地……

“要按‘一企一策’制定实施方案、任务台账和工作计划。建立‘设备更新需求清单’‘产品供给清单’‘设备更新改造项目清单’，并动态做好调整。”江西省国资委副主任卢正大此前在江西省出资监管企业大规模设备更新推进会上说。

在政策引导下，当前，越来越多的中央企业部署大规模设备更新，抓紧摸排家底，制定设备更新工作方案。

中国化学计划开展设备更新和技术改造项目15项，计划总投资额超百亿元；南方电网公司预计2024年至2027年，大规模设备更新投资规模将达到1953亿元；国家电网公司今年电网投资首次超过6000亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级；中国石油进一步优化完善设备更新工作行动方案，聚焦产业链发展的关键领域，坚持分类分级推进设备更新改造……

据刘绍娓介绍，下一步，中央企业要加速替换改造一批服役时间长、生产效率低、工艺技术落后的生产装置和设备，更新部署一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；加快实施一批“智改数转网联”项目，加快智能装备更新替代和新型网络基础设施规模化部署；推广一批绿色装备，加快对能效水平较低的装置设备更新改造，大力布局资源循环利用，形成产品从研发制造到回收利用的良性循环；实施一批老旧装置改造，强化安全技术、安全装备应用，提高事故和灾害的预测和防范水平；研发生产一批新型装置设备，努力提供技术先进、绿色低碳、节能高效、适应市场需求的设备产品。

为激励更多企业实施设备更新，国家发改委、财政部近日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

“下一步，我们将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。”刘绍娓说。

国务院国资委研究中心研究员胡迟表示，大规模设备更新有望撬动投资，拉动经济增长，有利于推进产业升级及工业数字化转型。中央企业在推进设备更新过程中，要准确分析经济周期、市场需求、投资回报，统筹考虑技术更新速度与设备更新周期的关系，确保投资决策的科学性和前瞻性，更好适应市场需求。

(责编：郝帅、吕骞)

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