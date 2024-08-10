人民网记者 许维娜

“拉美国家的牛肉，以其色泽鲜艳、口感上乘的特点，成为重庆麻辣火锅的新宠。”一位来自重庆的农业企业负责人透露，重庆火锅对拉美牛肉的需求量十分庞大，公司每月需向当地的火锅店供应约100个货柜的牛肉。

过去，中拉距离遥远，尤其对内陆城市重庆而言，物流成本和时间成为拉美牛肉进入重庆市场的主要障碍。而今，随着西部陆海新通道的持续建设，让“天涯”变成了“咫尺”。

该负责人介绍，当前，西部陆海新通道不仅将拉美牛肉运抵重庆的时间缩短了20多天，还节省了每个集装箱约1.5万元人民币的成本。

这一成就的背后，得益于国家层面的长远规划与战略部署。

截至8月2日，今年西部陆海新通道铁海联运班列运输货物突破50万标箱，为历史同期最高水平。当天是《西部陆海新通道总体规划》（以下简称《总体规划》）颁布实施5周年。

国家发展和改革委员会综合运输研究所助理研究员刘思琦在接受记者采访时表示，《总体规划》的实施为西部陆海新通道的建设按下了“加速键”，实现了互联互通水平的大幅提升，运行质量效益的不断提高，经济发展潜能的持续释放，以及统筹协调机制的有效运行。

正是这一条条“线”，织密了西部陆海新通道的“网”。

西部陆海新通道物流和运营组织中心5日发布数据显示，5年来，通道目的地已从全球166个港口拓展到523个港口。新通道以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地。

“朋友圈”越来越大，运输的货物自然越来越多。

近年来，西部陆海新通道的日益完善，尤其是为“一带一路”共建国家和地区的产品打开了进入中国的大门。众多海外商品，包括但不限于拉美牛肉、泰国榴莲、老挝香蕉、印尼咖啡以及南非矿石等，正以史无前例的速度流入中国市场。

来自重庆市政府口岸物流办的数据显示，截至2024年6月底，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到1157种，辐射我国18个省（区、市）72个城市153个站点，通达全球124个国家和地区的523个港口。

西部陆海新通道不仅促进了西部地区与东南亚、南亚等地区的贸易往来，还带动了沿线地区的产业发展和经济繁荣。例如，重庆一家工业集团利用新通道优势，解决了摩托车组装厂的零部件运输问题，提高了运输效率，降低了运营成本。

类似这样的成功案例，不胜枚举。

刘思琦表示，当前西部陆海新通道的建设展现出三大新趋势：一是通道影响力不断扩展。其影响范围从最初的西部地区逐步扩大至全国东、中、西部地区，甚至在国际层面，从原本主要聚焦于东盟地区扩展至全球范围；

二是运输模式转型升级。通道班列实现了从以往“有去无回”迈向“重去重回”的转变，标志着我国正从以服务出口为主的传统运输模式向进出口均衡发展的新型运输模式过渡；

三是班列合作更加紧密。通道班列实现了从“单打独斗”向“聚指成拳”的转变，标志着西部陆海新通道铁海联运班列与中欧班列、中亚班列的衔接日益紧密，助力丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。

党的二十届三中全会提出：“完善实施区域协调发展战略机制。”

放眼各地实践。刘思琦举例称，为高水平共建西部陆海新通道，沿线各地加快创新发展步伐：如探索构建集装箱共享调拨体系，助推“铁箱下海”和“海箱上岸”；加快“铁路快通”模式应用，进一步提高班列通关效率；创新应用区块链提单，破解纸质提单效率低、易篡改等问题。这些创新举措不仅提升了物流效率，也为区域经济发展注入了新的活力。

当今世界，百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。展望未来，西部陆海新通道正向着更高目标迈进。

“立足新阶段、新形势、新要求，高水平共建西部陆海新通道要多措并举、协同并进。”刘思琦建议，应围绕以下四方面精准发力：

一是切实消除“堵点卡点”，夯实网络运行基础，积极推进重大项目建设，加快形成更多实物工作量；二是加快组织模式创新，提升整体运行效率，充分发挥西部陆海新通道北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带的战略价值；三是深化交通产业融合，深度挖掘经济潜能，加快构建跨境、跨区域的产业链、供应链，打造经济增长极、增长带；四是加强统筹协调联动，凝聚新合力新动能，通过合作机制的完善、重大项目的共建、规则标准的对接，充分调动重点国家和沿线省（区、市）的积极性。

(责编：郝帅、吕骞)

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