人民网记者 王绍绍

近年来，我国经济增长稳中有进，经济态势回升向好。制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，为我国经济高质量发展蓄势赋能。

国家统计局最新数据显示，上半年，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点。主要装备行业中，电子、汽车行业较快增长，增速分别为13.3%、9.8%，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成，是拉动工业增长的重要力量。

在浙江宁波，“甬舟号”盾构机组装完成，世界最长海底高铁隧道盾构机始发进入倒计时；在上海，我国自主研发设计的全球首艘第五代LNG船“绿能瀛”号成功交付，综合能耗更低，投入使用后将极大提高中国从全球各地运回液化天然气的能力；在福建，全国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场全部并网发电，预计每年可生产16亿度清洁电能，为我国优化能源结构和电力保供再添利器。

“作为实体经济的根基，制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，既是上半年经济运行的一个亮点，也是下半年稳定增长的重要支撑。”国家统计局相关负责人介绍。

一系列重大装备建造完成或投入使用，为我国工业经济注入新活力。国家统计局数据显示，上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速高于全部规模以上工业2.7个百分点，较一季度加快1.2个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为15.8%，较一季度提高0.6个百分点。其中，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长。制造业高端化、数字化发展步伐加快，工业经济运行总体保持平稳向好态势。

柔性化生产、个性化定制、智能工厂、服务型制造等新模式新业态不断涌现，5G应用融入千行百业，工业互联网实现了工业大类全覆盖，工业机器人装机量占全球比重超过50%……数字技术的发展为制造业插上了“数字翅膀”。

近期，多地持续赋能制造业高质量发展。湖北武汉通过大力支持企业和高校院所等积极承接国家和省级重大专项，在中高端数控机床及系统、激光切割焊接装备等领域突破了一批关键共性技术难题；重庆永川，龙头企业示范带动汽车产业链上下游企业进行智能化改造，累计实施智能化改造项目374个，逐步推动转型升级；辽宁沈阳，能源企业采用多目标多参数优化方法，有效提升机组运行效率，避免由于经常停机检修造成的能源浪费，持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放。

制造业以“新”应变，绿色化转型为高质量发展保留清洁底色，新能源行业助力工业经济向“新”向“绿”发展。数据显示，上半年，新能源汽车产业链保持较快增长，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。

“未来，要完善包括绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业和绿色产品在内的绿色制造评价标准体系。”国务院发展研究中心有关专家表示，应重点补充或强化企业碳排放核算与碳减排管理的相关要求，尽快制定各行业、各类产品碳排放量、碳排放强度核算的规范和通用标准。

“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，不仅有效促进了传统产业转型升级，还带动了战略性新兴产业和未来产业的需求扩张，夯实了高质量发展根基。”业内专家表示，面向未来，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，推动我国从制造大国向制造强国跃升。（王其馨对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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