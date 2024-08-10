人民网北京8月10日电 （记者黄盛）中国人民银行在日前发布了2024年第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告）。其中，报告围绕利率问题设置了两篇专栏，分别从利率形成和调控角度切入，讲述了中国人民银行持续推进的利率市场化改革。

记者了解到，利率市场化是中国人民银行长期持续推进的重要改革，中国人民银行行长潘功胜此前在陆家嘴论坛上已经释放了改革信号，近期又推动了实质性的举措，意在使市场在利率形成中发挥的作用越来越大，金融机构自主定价能力显著提升。

据报告介绍，当前，存贷款利率已实现市场化定价。中国人民银行持续推进利率市场化改革并取得显著成效，当前贷款利率由金融机构根据资金成本、风险溢价等情况，参考贷款市场报价利率（LPR）与客户自主协商确定；存款利率定价总体是由金融机构根据市场利率变化和自身经营需要自主确定，近年来银行已多次主动下调存款利率。业内人士表示，2023年以来，企业贷款利率和定期存款利率均下降约30个基点。

在利率调控方面，中国人民银行在近期也进行了一系列操作，寓改革于调控之中。通过将7天期逆回购操作招标改为固定利率的数量招标，明确其政策利率地位，提高操作效率，稳定市场预期。同时，增加午后临时正、逆回购操作，利率分别为7天期逆回购操作利率减20个基点、加50个基点，在不改变现有利率走廊格局的情况下，既保持足够的弹性和灵活性，又有利于引导市场利率更好围绕政策利率中枢平稳运行，增强7天期逆回购操作利率作为主要政策利率的作用。

东方金诚首席宏观分析师王青告诉记者，“调整公开市场操作招标方式，强化公开市场7天期回购操作利率的主要政策利率属性”，即公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。这一调整的意义在于，消除了原来利率招标过程中理论上存在的价格不确定性，即中国人民银行在专栏中提出的“考虑到公开市场7天期逆回购操作利率已基本承担起主要政策利率的功能，不宜频繁变化扰乱政策信号”，以及 “将7天期逆回购操作改为固定利率的数量招标，明示操作利率，有助于增强其政策利率地位，提高操作效率，稳定市场预期。”

另外值得注意的是，中国人民银行在7月25日增加了一场MLF操作，利率跟随短期政策利率下调。中国人民银行已在有意淡化中期政策利率作用，引导LPR报价更多参考短期政策利率，MLF利率不再发挥LPR定价的参考作用，由短及长的利率传导关系进一步理顺。

(责编：郝帅、吕骞)

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