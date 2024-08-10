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中国人民银行：稳健的货币政策支持经济回升向好

2024年08月10日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者黄盛）中国人民银行日前发布2024年第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）。报告显示，今年以来，我国保持货币信贷合理增长。

在推动社会综合融资成本稳中有降方面，中国人民银行在1月下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，7月下调公开市场7天期逆回购操作利率0.1个百分点，继续推动存款利率市场化，引导贷款市场报价利率（LPR）等市场利率下行。

在引导信贷结构调整优化方面，中国人民银行先后设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款、3000亿元保障性住房再贷款；放宽普惠小微贷款认定标准，扩大碳减排支持工具支持对象范围，落实好存续的各类结构性货币政策工具；推出房地产支持政策组合，降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率。

在保持汇率基本稳定方面，中国人民银行坚持市场在汇率形成中起决定性作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，保持汇率弹性，强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。

在加强风险防范化解方面，中国人民银行健全金融风险监测评估，稳妥处置重点区域和重点机构风险。有序推进金融支持融资平台债务风险化解。强化金融稳定保障体系建设。

总体看，今年以来货币政策立场是支持性的，为经济持续回升向好提供了金融支持。

东方金诚首席宏观分析师王青告诉记者，二季度报告基本延续了一季度报告的主要内容，主要包括稳健的货币政策要灵活适度、精准有效；完善市场化利率形成和传导机制，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；发挥结构性货币政策工具作用，做好五篇大文章；畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率；综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

中国人民银行表示，上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，带来的不利影响增多；国内有效需求不足，新旧动能转换和结构调整持续深化也造成一定挑战。同时要看到，前期政策效应持续显现，积极因素也在集聚增多，我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变，要坚定发展信心。

(责编：郝帅、吕骞)
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