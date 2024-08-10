原标题：天津：多种“人工智能+”场景亮相图书馆 开启AI智能阅读新体验

9日，天津泰达图书馆“数智前行，启航未来”AI智能阅读体验周活动正式启动。活动汇聚了人工智能、数字阅读、VR体验、智能应用等领域的20余种人工智能及数字化、智能化阅读装置设备。

活动将持续至8月15日，期间设置了丰富多元的“人工智能+”体验场景，包括AI参考咨询舱、AI馆员、AI健康之屋、AI智能服务机器人和光影AI阅读仪等，旨在积极探索公共图书馆与人工智能新技术深度融合的新模式，依托“内容+科技+融合创新”的新质内容，打造AI技术融入阅读与公共文化服务的沉浸式体验空间，进一步激发读者阅读兴趣，掀起全民阅读浪潮。

据悉，泰达图书馆在推进AI智能阅读的过程中，积极探索公共图书馆与人工智能新技术的融合。2024年年初，泰达图书馆引入文可知识平台、AI智能写作、AI学术研究助手等AI信息服务工具，应用交互式大模型技术，开展问答式增强检索与生成式知识服务场景实践。

据介绍，泰达图书馆通过AI大模型技术为用户推荐对应符合要求的资源，并针对图书馆应用场景和具体专业的问题提供咨询，加强优质内容供给，创新阅读活动方式方法，完善阅读设施和服务体系。此外，为积极履行社会教育职能，泰达图书馆在体验周期间将推出AI素养提升课程，为公众普及AI人工智能的基础知识，增强公众对AI等新技术的认识。

泰达图书馆相关负责人表示，未来，泰达图书馆将继续探索公共图书馆与人工智新技术深度融合，为公众提供更多元化、高质量的公共文化服务。

(责编：郝帅、杨迪)

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