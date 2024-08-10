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拥抱人工智能机遇 国产操作系统迎突破

2024年08月10日09:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：拥抱人工智能机遇 国产操作系统迎突破

在刚刚落幕的2024中国操作系统产业大会上，国产桌面操作系统银河麒麟发布首个AIPC版本。这款与人工智能融合的国产桌面操作系统，填补了中国操作系统端侧推理能力研发的空白。业内人士看好，人工智能将成为国产操作系统的新机遇。

操作系统被视作“计算机之魂”，它承接上层软件生态与底层硬件资源，为AI算法、模型与应用的运行提供支撑环境，在IT国产化中发挥重要作用。用中国工程院院士倪光南的话说，这“关系到整个信息技术生态和产业链的发展”。

目前，国产操作系统的安全性、稳定性已有跨越式发展，实现了生态数量的“百万级”跃升，形成了包括办公、经营、业务等一系列成熟应用场景。数据显示，2023年，我国平台软件市场高速增长，规模达816.6亿元，同比增长17.4%。我国操作系统市场增速进一步加快，高达23.2%。

业界认为，近年来热火朝天的人工智能技术，成为国产操作系统新一轮发展的重要抓手。

此番发布的AIPC操作系统，正是集成人工智能技术面向个人电脑设计的首个国产桌面操作系统。其一大亮点，是能够实现端侧推理能力，为国产操作系统与人工智能技术的融合提供有力支撑。

麒麟软件有限公司副总经理朱晨介绍，通过构建高效的国产操作系统端侧智能引擎，这一系统支持离线状态下的大模型推理，能够降低数据传输延迟与带宽消耗，在保护用户隐私的同时，优化用户体验，进一步释放人们的生产力与创造力。

眼下，在办公、交通、医疗、教育等众多场景，AIPC操作系统的应用潜力正被不断发掘。例如，在自动驾驶领域，它能实时处理传感器数据，支持自动驾驶汽车的决策和控制系统；在医疗健康，可应用于医疗图像分析、基因分析、药物研发等场景，提供高效的计算支持和智能诊断服务。

“从市场和技术的角度来看，人工智能和操作系统将持续相互赋能。”赛迪顾问股份有限公司总裁助理高丹说。

在中国工程院院士廖湘科看来，这种技术融合增加了高质量科技供给。他表示，国产操作系统紧跟人工智能发展趋势，打造新场景、新需求下的安全操作系统，建设中国自主的信息技术生态服务体系，为改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业贡献了基础支撑。

国产操作系统正不断进化，提升竞争力。专家提醒，未来仍有三大发展方向值得关注。

一是在人工智能和生成式AI的大趋势下，要夯实技术底座，特别是在内核、算法、基础架构、图形等方面力求核心技术突破；二是要结合智慧医疗、智慧城市、智能制造等不同领域的具体用户需求，推动国产操作系统标准制定；三是推动产业链上下游、不同厂商间开放深化合作。

倪光南表示，相关报告显示，微软、IBM、麒麟软件位列中国操作系统前三甲，国产操作系统已具备了和国际主流操作系统同台竞技的能力。“未来我们期待国产操作系统进入世界主流市场。”

(责编：郝帅、杨迪)
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