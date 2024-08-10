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新家电领跑智能化个性化

2024年08月10日09:37 | 来源：经济日报
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原标题：新家电领跑智能化个性化

伴随消费者对家电产品的个性化需求日益凸显，家电细分市场呈现出繁荣发展态势，具备特定功能、精准满足个性化需求的家电产品深受消费者青睐。

数据显示，电蒸锅、内衣/裤清洗机、离子/直发梳的成交额同比增长均超2倍。同时，受炎热天气的影响，冰吧、空调套装这类消暑家电的销售热度也显著提升，成交额同比均翻番增长。

消费者对细分家电产品的关注点不尽相同。例如，选购电蒸锅的消费者更看重产品能否实现快速蒸煮、是否安全可靠和便于清洗；消费者购买内衣/裤清洗机时尤为关注快速折叠、烘干一体、防霉抑菌等功能点；对于购买离子/直发梳的消费者来说，方便携带、养护秀发更显光泽和持久续航，是他们最看中的卖点；购买冰吧的消费者主要关注产品是否安静低噪声、性能强劲和经久耐用；购买空调套装的消费者则对品质保证、澎湃风量、强劲制冷保持较高的关注。

从地域消费上来看，电蒸锅成交额增长较快的省份是海南、天津、江苏、贵州、福建，内衣/裤清洗机成交额同比增长较快的省份是宁夏、青海、海南、天津、内蒙古；离子/直发梳成交额同比增长较快的省份是四川、河北、青海、陕西、辽宁；冰吧成交额同比增长较快的省份是上海、广东、海南、江苏、辽宁；空调套装成交额同比增长较快的省份是黑龙江、江西、广西、福建和内蒙古。

家电市场未来发展空间广阔，企业应深入了解并紧跟消费者需求的变化趋势，加速产品迭代升级并不断推出新品以满足消费者多样化、细分化、场景化的需求。此外，企业还要严把质量关，在注重产品性能的同时，进一步提升产品的安全性，让消费者买得放心、用得安心。

(责编：郝帅、杨迪)
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