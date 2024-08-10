人民网北京8月10日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，8月9日5时，乌苏里江干流上游虎头江段出现洪峰，预报8月12日前后将全线超过警戒水位，后续可能全线超过保证水位，且超保幅度和超保时长均将创历史纪录。

8月9日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，针对性安排部署洪水防御工作。李国英表示，这是今年6月下旬以来乌苏里江发生的第二轮洪水过程，在上轮洪水过程已致堤防土体含水量饱和情况下，预测本轮洪水过程堤防出险几率将明显增加，防汛形势更为严峻复杂。

李国英要求，精准措施，防范在前。一是跟踪预报、滚动预报、加密预报流域雨水情，预报结果直达一线；二是滚动推演洪水演进情况，找准漫堤风险点，提前加筑子堤，确保洪水不漫堤；三是将重要支流回水堤列入防御目标，联动推演预报，提前做好防范应对；四是根据洪水推演结果，提前研判划定风险区，密切跟踪水情、险情、工情，提前撤离危险区域人员，确保人员不伤亡；五是落细落实巡堤查险责任，预置抢险队伍、料物、装备，做到险情早发现、早处置、早消除，抢小、抢早、抢住，确保堤防不决口；六是加派工作组、专家组赴一线，分段负责、精准指导地方做好防范应对工作；七是建立前后方密切联动机制，及时精准掌握工作情况，及时会商研判，及时调度指挥。

据悉，为应对洪水的到来，虎林市启动了防汛Ⅱ级应急响应，同步发布洪水红色预警。为了保证人民群众生命财产安全，虎林市提前对部分沿江村屯的群众进行了转移安置。下一步，虎林市将继续密切监视乌苏里江虎林段汛情发展态势，及时发布预警信息，积极做好雨情水情监测、堤防巡查防守、转移人员安置和返回等工作。

(责编：郝帅、吕骞)

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