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金融监管总局：二季度末普惠型小微企业贷款余额同比增17.1%

2024年08月10日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）金融监管总局9日发布数据显示，2024年二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额78万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%。

普惠金融是金融“五篇大文章”之一。今年以来，金融监管总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》，引导金融机构为小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体提供高质量的金融服务，满足其多样化的金融需求。

与此同时，今年以来，人民银行发挥货币政策结构优化作用，持续做好普惠金融相关工作，积极运用支农支小再贷款、再贴现，引导地方法人金融机构扩大对涉农、小微和民营企业的信贷投放。

业界人士表示，下一步，银行机构要锚定“增量、扩面、降价”三大方向进一步发力，稳妥合规开发更加符合小微企业主、个体工商户和农户等生产经营特点和发展需求的产品及服务，探索建立保障普惠金融可持续发展的长效机制。同时，金融机构应深度运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，持续提高首贷、信用贷款比例，并进一步将普惠金融服务标准化、批量化，不断降低运营成本，提升用户体验。

(责编：郝帅、吕骞)
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