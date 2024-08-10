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《报告》：货币政策坚持支持性立场 增强宏观政策取向一致性

2024年08月10日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）人民银行9日发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）指出，今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，为经济社会发展营造了良好的货币金融环境。

坚持支持性的货币政策立场

《报告》明确，保持货币信贷合理增长。综合运用降准、公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，增设临时正、逆回购操作，保持流动性合理充裕。促进信贷均衡投放，盘活低效存量金融资源，整治资金空转和手工补息，提升服务实体经济质效。

推动社会综合融资成本稳中有降。1月下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，7月下调公开市场7天期逆回购操作利率0.1个百分点，继续推动存款利率市场化，引导贷款市场报价利率（LPR）等市场利率下行。

引导信贷结构调整优化。先后设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款、3000亿元保障性住房再贷款；放宽普惠小微贷款认定标准，扩大碳减排支持工具支持对象范围，落实好存续的各类结构性货币政策工具；推出房地产支持政策组合，降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率。

保持汇率基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，保持汇率弹性，强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。加强风险防范化解。健全金融风险监测评估，稳妥处置重点区域和重点机构风险。有序推进金融支持融资平台债务风险化解。强化金融稳定保障体系建设。

《报告》认为，总体看，今年以来货币政策立场是支持性的，为经济持续回升向好提供了金融支持。金融总量合理增长，信贷结构持续优化，融资成本稳中有降，人民币对一篮子货币稳中有升。

数据显示，6月末社会融资规模存量、广义货币（M2）同比分别增长8.1%和6.2%，上半年新增贷款13.3万亿元；6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长16.5%和18.1%，均超过全部贷款增速；6月新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，较上年同期低0.32个百分点；6月末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数较上年末上涨2.7%。

增强宏观政策取向一致性

《报告》明确，下阶段，稳健的货币政策要注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。

“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握信贷与债券两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。”《报告》认为，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。

《报告》明确，完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，促进金融机构持续提升自主定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加大对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。畅通货币政策传导机制，丰富完善货币政策工具箱，提高资金使用效率。

“今年以来，我国货币政策坚持以我为主，兼顾内外部均衡，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期和跨周期调节力度，降低多个政策工具利率，引导贷款市场报价利率（LPR）两次下降，促进社会综合融资成本稳中有降，有力支持经济回升向好。”招联首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，随着内外部环境变化，建议加大货币政策实施力度，继续适时降息、降准，维护市场流动性合理充裕，降低金融机构资金成本，促进社会综合融资成本稳中有降，保障金融支持服务实体经济的力度更加稳固。

民生银行首席经济学家温彬认为，下半年，在稳增长主线下，为强化逆周期调节、推动经济高质量发展，总量和结构性工具仍将协同发力，降准降息仍有空间，结构性政策工具聚焦重点、加快推进；同时，为强化风险防控，预计央行仍将加强预期引导，确保汇率、息差和长债利率维持在合理区间。

(责编：郝帅、吕骞)
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