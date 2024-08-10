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我国商业银行不良贷款率降至1.56%

2024年08月10日09:42 | 来源：新华网
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原标题：我国商业银行不良贷款率降至1.56%

新华社北京8月9日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局9日发布的数据显示，今年二季度末，我国商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点。

数据显示，二季度末，商业银行正常贷款余额210.8万亿元，其中正常类贷款余额206.1万亿元，关注类贷款余额4.8万亿元，商业银行信贷资产质量总体稳定。

服务实体经济方面，二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额78万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%。

风险抵补能力方面，二季度末，商业银行贷款损失准备余额为7万亿元，较上季末增加1040亿元；拨备覆盖率为209.32%，较上季末上升4.78个百分点；资本充足率为15.53%，较上季末上升0.1个百分点。商业银行风险抵补能力整体充足。

(责编：郝帅、杨迪)
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