原标题：滴滴包车来了！44个城市、多种车型、即时包车服务上线

又到一年暑期旅游季，家庭出游、学生研学、好友结伴等多样化的出行需求激增，包车市场迎来一年中的黄金期。为满足这一旺盛的市场需求，这个暑期，滴滴包车已在全国的44座城市陆续上线，开始试运营。

多场景：家庭出游、商务接待、定点通勤，满足多元化需求

“我们发现平台上不少用户有长时间、同司机的用车需求，比如每天固定时间往返的通勤场景、连续前往多个景点的旅游场景、连续几个小时或几天确定有车随叫随到的场景。”滴滴包车负责人介绍，为了满足用户多样化的出行需求，基于全平台车型的滴滴包车“应运而生”。

此前，滴滴专车已在全国50多个城市上线包车服务，这次滴滴包车将进一步扩大和丰富包车服务，给乘客提供更多车型、更多价位的选择。截止目前，滴滴包车共提供经济5座、舒适5座和商务7座三种车型。每种种车型共有6种套餐选项，包括4小时50公里、4小时100公里、8小时100公里、8小时200公里、10小时125公里和10小时250公里。

滴滴包车操作流程

用户通过滴滴App或小程序首页，即可进入“滴滴包车”服务，输入起终点和用车时间后，点击立即包车，选择符合需要的套餐，在预付完车费后，即可等待司机接单服务。行程结束后，若实际用车时长或里程超出所选套餐范围，乘客再支付相应的超时长费或超公里费。

好服务：价格透明、司机专业、即订即走，全程保障更安心

数据显示，国内短期包车市场规模预计达400-450亿元。尽管市场潜力巨大，但包车行业仍面临服务内容和计价标准的不统一、线下市场收费的不透明等问题，导致了交易过程中的诸多隐患。

对此，滴滴包车首先强调计价规则的清晰透明，对基础套餐费、超时长费、超公里费等均进行了明确标注，杜绝隐形费用。在服务标准上，试运营期间，滴滴包车司机需满足5年以上驾龄和优良服务口碑，入选车辆也必须为3年以内的准新车。

此外，为提升乘客用车体验，滴滴包车还提供了多重服务保障，比如乘客在出发前1小时外可免费取消，乘客未按时到达、司机可免费等待30分钟等。值得一提的是，由于滴滴包车使用的是自有运力，其应答率高于行业标准，司机接单速度更快。乘客不仅可选择最快20分钟后出发，还可在一天内的任何时间段出发，基本满足了随叫随到、即订即走的用车需求。

好价格：套餐实惠，乘客省得多、司机挣更多

高质量的服务、全方位的保障，滴滴包车却有着划算的价格。“目前，滴滴包车的价格在行业内属于较低水平，尤其是经济5座的价格。”滴滴包车负责人介绍。以苏州为例，滴滴包车经济5座4-10小时的各类套餐，价格在268元到686元之间。

“在给乘客带来优惠的同时，我们也希望通过包车这种长单、大单来帮助司机提高收入金额、提升收入确定性，并且也让他们更加轻松和省力一些。”上述负责人表示，包车司机不仅平均每小时能够获得相对更高的收入，而且由于包车订单行中可停靠等待，司机也可劳逸结合。

优质的服务保障、实惠的套餐价格，滴滴包车的推出将为广大用户提供更加便捷舒适和个性化的出行选择。目前，滴滴包车正处于试运营期间，新客还可领取最高220元的包车优惠券包。

(责编：曹淼、李源)

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