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财经观察：医保年年交，值不值？

人民网记者 乔业琼
2024年08月10日10:48 | 来源：人民网
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“治疗共花费47956元，居民医保报销12978元，大病保险报销11950元。”这是国家医保局公布的一份个人报销清单。因消化道问题，安徽省池州市村民童某去年曾两次住院治疗，结算时医保政策范围内报销比例达70.13%。

数据来源：国家医保局

数据来源：国家医保局

按照我国城乡居民基本医疗保险（以下简称：居民医保）2023年个人缴费标准，在大多数地方花380元就可以参加居民医保，享受包括住院医疗、普通门诊、门诊慢性病、门诊特殊疾病、大病保险、糖尿病、高血压用药保障以及生育医疗等多方面保障。如在住院医疗方面，可享受政策范围内住院费用报销比例为70%左右，大病保险支付比例不低于60%。

但是，对于健康状况比较好的人，特别是年轻人，医保年年都要交，到底值不值？

在近日召开的国务院政策例行吹风会上，国家医保局副局长黄华波介绍，利用国家医保平台的数据，可以按每10岁一个年龄段来进行分析：20-29岁、30-39岁、40-39岁、50-59岁的住院率分别是7%、8%、10%、14%；住院次均费用为7253、8195、9264、9554，最高分别是205万、441万、380万、357万。

结合以上数据，可以看到，即使是年轻人群，也可能面临疾病风险。2023年5月，湖南岳阳市的村民戴某在田间劳作时突感不适，紧急送医后被诊断为结肠恶性肿瘤，手术和化疗开销高达10万元。由于没有参加居民医保，他不得不面对全部自费的现实，这对于本就拮据的家庭，无疑是沉重的负担。

居民医保还涵盖分娩等生育医疗费用保障，这意味着参保人在完成生育分娩后，可以按照相关流程进行报销。对于很多处于生育期的年轻人，这无疑是刚需。

医保基金就像一个蓄水池，只有平时蓄满了水，干旱的时候才能有应急的水。“为维护个人医保权益，建议每个人都积极按时参保缴费。”国家医保局待遇保障司司长樊卫东如是说。

为引导群众连续参保，国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，提出“两个激励机制”和“两个等待期”。

“连续参保有激励”——对连续参加居民医保满4年的人员，从第5年起每连续参保1年，提高大病保险最高支付限额至少1000元，鼓励群众长期参保，形成稳定的医保资金来源。

“医保基金零报销有激励”——对于当年没有使用医保基金的参保人员，第二年提高大病保险最高支付限额至少1000元，平衡医保基金的使用效率与公平性。

“断缴人员再参保设置待遇等待期”——对未在居民医保集中参保期内参保或未连续参保的人员，设置参保后固定待遇等待期3个月；其中，未连续参保的，每多断保1年，原则上在固定待遇等待期基础上增加变动待遇等待期1个月。

等待期里发生的医疗费用医保将不予报销，以便增强群众的参保意识，避免“有病才参保”的短视行为。

如果生活确实困难，该怎么办？还有医疗救助托底。

医疗救助根据困难程度对困难群众参保个人缴费部分给予分类资助，包括全额资助特困人员，定额资助低保对象以及符合条件的防止返贫监测对象。以低保对象为例，2023年个人缴费380元，医疗救助平均资助超过200元，个人缴费不到180元。

在征缴方式上，全额资助参保的困难群众免征代缴，定额资助的实行差额征缴。来自国家医保局的数据显示，2023年医疗救助共资助8020万困难群众参保，监测的农村低收入人口参保率持续稳定在99%以上。

基本医保具有社会化属性，医保制度是一种社会互助的体现，也是一种社会责任。“今天我为人人，明天人人为我，整个社会的健康才能得到更好地保障。因此，不论现在身体是否健康，按时参加医保，我们认为都是明智且必要的选择。”黄华波说。

(责编：郝帅、吕骞)
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