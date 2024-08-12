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航空航天科普走进西南边陲

2024年08月12日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （记者赵竹青）记者从中国空气动力学会获悉，由该学会牵头并联合云南省文山州科学技术协会、西北工业大学、中国力学学会共同主办的“气动科普走进边陲·助力乡村振兴”活动近日走进云南文山，通过多样的科普形式和丰富的科普内容，增强边疆地区公众尤其是青少年学生对空气动力学科的认识和兴趣，拓宽科学视野。

本次活动包括3场科普报告、4场实践活动以及多场交流活动。启动仪式上，中国空气动力学会向文山州第一中学捐赠了300余册具有空气动力学和航空航天特色的科普图书，希望培养孩子们对相关领域的科学兴趣。

科普报告环节，中国空气动力学会科普工委会主任、中国科学院力学研究所研究员崔凯在文山州一中，为学生讲解飞机“体型”设计原理及与空气动力学的紧密关系。中国科学院力学研究所研究员韩桂来在文山市会务中心，向文山州中青班学员及文山市干部介绍航空航天领域的发展历史及相关的流体力学知识。中国力学学会科普工委会委员、中国科学院大学教授余永亮在文山市喜古乡小寨村，为乡村的孩子们介绍人类从动物飞行得到的飞行灵感及飞行器技术的发展，并解答提问。

实践活动环节，西北工业大学航空学院2名老师和蓝色学堂航空科普志愿者服务队4名大学生，分别深入当地多个基层乡村和中小学校开展航空航天气动主题科普活动。科普志愿者将理论课与实践课相结合，讲述中国多种飞机的发展历程及其背后的科学原理，并指导孩子们亲手制作飞机模型，揭示背后的科学奥秘。

崔凯表示，中国空气动力学会将按照中国科协的统一部署，努力将科普活动系列化、深入化、常态化。

(责编：赵竹青、吕骞)
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