人民网记者 黄盛

今年以来，耐心资本引发越来越多的关注。

4月，中央政治局会议提出“壮大耐心资本”；6月，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，明确鼓励长期资金投向创业投资；党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出“发展耐心资本”；证监会近日在传达学习党的二十届三中全会精神时表示，培育壮大耐心资本……

什么是耐心资本？如何培育耐心资本？

多位业内人士对此向记者表示，耐心资本往往聚焦重大科技创新、国家基础设施、基础教育和人力资本提升等领域，注重长期价值创造和持续增长，需要投资者具备坚定的价值投资信念和恒心，尊重产业发展规律，不被短期的市场波动所左右，以足够的耐心等待投资回报实现，避免“顺周期”的投机炒作。

“在防控金融风险的同时，促使更多金融资金转型为耐心资本。”中国投资协会副会长、创投委会长沈志群向记者表示，培育壮大耐心资本，促进发展创业投资，除了加快产业资本（包括大型企业集团、上市公司）扩大股权投资的规模外，更重要的途径是加快资本供给的结构性改革。

沈志群表示，可以深化创投资本来源供给结构改革、创投税收制度改革和创投多元化主体结构改革；还可以加快创投立法进程，进一步构建多层次资本市场。

清华大学国家金融研究院院长、清华大学五道口金融学院副院长田轩向记者表示，以耐心政策培育耐心资本，让“看得见的手”握好“看不见的手”。

田轩建议，在评价机制方面，可以借鉴市场化基金运作方式，对政府引导基金考核制度进行相应优化，同步创新财税制度，充分发挥市场化创业投资力量对基础研究、应用研究、科技转化等创新活动的支持；还可以加强投资者教育和投资者适当性管理，加强投资机构专业能力建设，引导各类养老、保险、银行理财资金入市并流向优质企业，壮大耐心资本。

“支持制造业通过技术的革命性突破、生产要素的创新型配置、产业的深度转型升级来提升核心竞争力，离不开创新资本的支持和助力。但制造业发展是一个长期过程，更加需要长期耐心资本。”国投招商CEO高国华告诉记者，一方面政府引导基金、央企等国有资本能发挥作为耐心资本的重要示范引导作用，另一方面，也要全面发展天使投资、风险投资、产业投资，并购投资，推动多元化市场主体平等使用生产要素、公平参与市场竞争，实现优势互补、共同发展，共同打造耐心资本。

也有业内人士表示，培育壮大耐心资本需要实现“募投管退”全链条的循环畅通，建立长期投资的评价体系，完善基金考核、容错免责机制等，增强风险包容度；同时推动完善层次更丰富、专业化程度更高、耐心更持久的创业投资服务生态，提升长期投资的信心。

(责编：孙红丽、吕骞)

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