人民网记者 黄盛

深化金融服务，助力推进新型工业化正在成为书写金融高质量发展“五篇大文章”的重要方向。

在这一过程中，金融市场如何将有限的资源分配到最需要的地方？金融如何与产业、数据等要素共同发挥作用？综合金融正在尝试破局之道。

相较于传统金融服务，综合金融服务最大的优势是通过服务资源的整合或协同，一站式满足服务对象多元化的需求，降低服务对象获取多类别金融服务的成本。让市场主体通过一家金融服务商协同集团各类金融服务资源，即可获得一站式的解决方案，以此加速产业一线提质扩面。

向“绿”而行 驱动能源转型升级

当下，区域发展、产业结构、能源、交通运输、城乡建设等不同领域的绿色转型已跑出“加速度”。

特别是党的十八大以来，我国绿色低碳发展取得历史性成就。能源绿色转型步伐加快，截至2024年6月底，可再生能源装机规模达到16.53亿千瓦，占总装机的53.8%；产业结构持续优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；资源利用效率持续提高，2023年我国单位国内生产总值能耗、碳排放强度较2012年分别下降超过26%、35%，主要资源产出率提高了60%以上；环境质量持续改善，天更蓝、山更绿、水更清。

在能源绿色转型过程中，综合金融服务扮演着重要的助推角色。记者日前来到隆基绿能科技股份有限公司展厅，一幅以绿植为背景的水幕映入眼帘，在3000平方米的展厅内，光伏能源的发展过程一一映入眼帘。

“在我们发展过程中，综合金融发挥着支持与陪伴的作用。”隆基绿能相关负责人表示，2019年9月，广发银行西安分行从无到有研发搭建票据池系统、完成产品功能的开发并持续丰富升级，质押票据、托收保证金等产品规模大、使用量高，累计为隆基集团及其子公司提供票据池融资支持逾60亿元，支持区域经济绿色转型升级。

广发银行总行战略规划部总经理关铁军表示，广发银行践行绿色发展理念，探索开发碳资产管理产品，助力实现碳资产盘活、保值增值等目标，主动对接区域绿色金融服务需求，加大对陕西省内绿色交通、清洁能源、污染防治、节能减碳等领域的重点项目支持。

向“新”提质 优化金融供给结构

去年召开的中央金融工作会议提出，优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等。

业内人士认为，新质生产力相关产业是经济发展的重点领域，也是科技创新的重要载体。综合金融服务具体支撑未来产业和战略性新兴产业的发展，一方面要依靠融资，另一方面则是要发挥金融机制的作用，其中未来产业和战略性新兴产业的发展需要大量的资金支持，融资是这些产业获得资金的主要途径。

陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）作为陕西省电子信息龙头企业，在发展过程中得益于当地综合金融服务，实现产业链和价值链的升级和转型。“我们先后获得了广发银行的承销发行超短期融资券、现金管理系统委贷资金池、国际融资性保函等‘一揽子’综合金融服务。目前累计获得授信支持约50亿元。”陕西电子相关负责人告诉记者，综合金融服务可以将有限的资源分配到产业一线最需要的地方，从而实现资源的最大化利用，提高经营主体的整体水平。

关铁军说，新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业，也是发展新质生产力的重要引擎。广发银行聚焦战略性新兴产业持续发力，在授信审批、贷款利率、资源配置等方面加大支持力度，助力企业向“新”而行。

向“技”发力 实现技术资本双要素驱动

随着金融市场的不断完善，越来越多的资金将流向新兴产业和科技创新领域。

中国人民银行数据显示，2024年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元，为历史同期较高水平；其中，截至6月末，制造业中长期贷款同比增长18.1%，其中高技术制造业中长期贷款同比增长16.5%；“专精特新”企业贷款同比增长15.2%。

业内人士普遍认为，在上半年金融支持实体力度不减的同时，下半年货币政策将持续发力，为实体经济注入更多金融动能。其中，随着科技的不断进步和市场需求的不断变化，传统产业面临着转型升级的压力，而综合金融服务将有助于通过提供资金支持和技术合作等方式，帮助传统产业进行技术升级和产品创新，提高其市场竞争力，打造具有国际竞争力的科技产业。

在河南省平顶山市，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司以炼煤所产生的氢气等作为主要原料，生产出己二酸、己内酰胺等产品，为下游发展纺丝、织造、注塑、改性、聚氨酯等尼龙新材料产业提供原料保障。

而在一路之隔的平顶山神马帘子布发展有限公司厂区，拥有高性能浸胶帘子布生产线，主导产品广泛应用于生产高档汽车轮胎及飞机轮胎、舰船缆绳、高速缝纫线等领域。

综合金融服务如何让这样的传统企业实现技术要素与资本要素双驱动？近年来，广发银行郑州分行与中国平煤神马集团强化银企战略合作，针对企业综合金融需求，为其配置多种金融产品，提供涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、银承贴现、商票贴现、国内信用证、项目贷款等全方位服务。2023年，广发银行将对企业的授信额度提升至110亿元，并增加20亿元债券承销额度。

同时，广发银行协同国寿投资、国寿资产，为企业引入保债计划、公募Reits等业务，寻求新的合作点，不断助力尼龙化工和新能源新材料产业升级。

(责编：孙红丽、吕骞)

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