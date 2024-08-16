人民网记者 任妍 刘卿

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。近年来，我国生物医药创新体系初步建成，药物研发水平与国际接轨。

“中国生物医药产业创新已经有了根本性的发展。”近日，百时美施贵宝副总裁、中国研发负责人朱正缨在做客人民会客厅时表示，中国生物医药产业发展过程中，“创新”是贯穿始终的关键词，中国本土研发能力已逐步从“跟随创新”转向真正的“原创创新”。

为进一步推进创新赋能高质量发展，《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》明确提出，加大重点领域引进外资力度。支持外商投资在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用，鼓励外商投资企业及其设立的研发中心承担重大科研攻关项目。

“通过这些政策，我们能够切实感受到中国政府对开发创新和推动合作的支持力度。”朱正缨说，“创新是百时美施贵宝的核心竞争力。我们致力于发挥自身的创新传承和优势，并通过多元化的合作，充分融入到中国生物医药产业蓬勃发展的创新生态系统中，从而满足更多中国患者的治疗需求。”

在她看来，过去近十年，中国已逐步形成生物医药产业的创新生态系统，包括创新药审评审批提速、国家医保药品目录每年更新让更多创新药进入医保、全球和本土生物医药企业的研发投入和产出持续增加、海归及本土科学家和专业人才队伍不断壮大、生物医药产业集群在多地蓬勃发展等。

如何更好地融入中国生物医药产业快速发展的浪潮中？不少外资医药企业推出独具特色的发展战略，例如，百时美施贵宝就在2020年提出“中国2030战略”。

“‘将更多创新产品更快地惠及更多患者’是‘中国2030战略’的核心。”朱正缨介绍了该战略的四个重点，一是要加速引入百时美施贵宝在肿瘤学、血液学、免疫学、心血管等核心治疗领域的创新产品和适应症；二是在中国多层次的医疗保障体系中加速准入，让更多患者“用得上、用得起”创新药；三是积极地与多元化的合作伙伴，探索不同模式、各个阶段的创新合作机会；四是持续打造富有竞争力和创新力的人才梯队等举措，加速这一长期战略在中国的落地生根。

创新药的发展关系医药产业未来，关系人民健康福祉。今年7月5日召开的国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》并指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

朱正缨表示，近几年，通过突破性疗法认定、附条件批准、优先审评审批政策，以及境外已获批新药在特定区域的“先行先试”等，中国患者能够更快获益于创新药物。企业正是其中的参与者、获益者、贡献者。

在“中国2030战略”的规划和推动下，百时美施贵宝会确保与全球同步开展创新药物的III期临床研究。而在中国未被满足的疾病领域，还将逐步同步参与到全球的早期开发中。“对于与全球同步开发的产品或适应症，我们的目标是在3个月内与首个递交新药申请的全球主要市场同步递交。”朱正缨补充道：“对于能够最大化患者获益的产品或适应症，我们将力争更快地递交新药申请。”

得益于中国日益优化的政策环境和公司团队的高效执行，朱正缨表示，“我们已经在战略实施的前几年，为中国患者加速引入了一系列‘同类首创’或‘同类最佳’的创新治疗选择。”

“毫无疑问，在全球生物医药产业高速发展的格局中，中国已成为举足轻重的一员。”朱正缨认为，中国生物医药产业的蓬勃发展也将吸引更多引领创新、富有竞争力的行业伙伴持续加大投入，跨国企业则有望与本土药企实现优势互补，促进良性竞合、激发创新潜能、实现多方共赢，推动更多创新药物研发、创新转化，甚至“走出国门”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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