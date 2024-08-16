人民网记者 车柯蒙 王天乐

“品种多样、丰俭由人、品质新鲜，在我们这一带生活离不开它。”北京市东城区景山街道隆福寺社区居民王先生口中的它，就是该街道便民生活圈内的兆军盛菜市场，这个成立于2002年的菜市场，辐射了景山地区8个社区及周边的居民。

据菜市场负责人曾兆军介绍，此前因菜市场设施陈旧，在2021年由景山街道、区商务局统筹，对菜市场进行更新改造。2022年，菜市场带着“烟火气”回归，与之前分散布局的摊位相比，水果、蔬菜等六大品类明确了分区。

改造后的菜市场，不仅是百姓的“菜篮子”，更通过设立养老助残卡刷卡处，引入维修、便民餐厅、理发等服务档口，成为提供一站式服务的小“综合体”，实现了“颜值”与 “内涵”的双提升。

“我在这里卖菜10年了，菜市场越来越规范，环境越来越好，顾客也比从前多了。随着市场的变化，我的生意也比过去好了，现在的摊位是过去的两倍大，卖60多种蔬菜。”菜市场一位摊主告诉《记者去哪儿》栏目。

2021年10月，商务部等部门联合确定了30个全国首批城市一刻钟便民生活圈试点。近日，商务部等12部门办公厅（室）日前印发通知，推广全国首批城市一刻钟便民生活圈试点经验。文化娱乐、买菜用餐、小修小补、医疗康养……各式各样的日常需求都能在家门口得到满足，景山街道居民的“需求清单”转化为“满意清单”，正是一刻钟便民生活圈建设成效的生动缩影。

便民生活圈建设，一方面要解决群众日常生活中的急难愁盼问题，另一方面，也要不断满足人民对美好生活的需要。位于北京市东城区美术馆后街40号的美后肆时景山街道市民文化中心，就成为街坊邻里的精神家园。

这个集综合性、创新性、普惠性为一体的公共文化服务中心，正为市民提供阅读、歌舞、戏剧等主题的公共文化服务和特色文化体验。“我们积极打造兼具文化内涵和普惠性、互动性、体验性的公共文化服务平台，举办四合院单身青年节、四合院萌娃节、四合院园艺节、四合院艺术节、四合院戏剧节、四合院阅读生活节、四合院夏日潮生活等20多项特色品牌活动，为不同群体提供充沛精致的文化服务。”北京市东城区景山街道市民活动中心（党群活动中心）主任周文亮表示。

据北京市东城区景山街道办事处副主任董冬介绍，截至目前，景山的一刻钟便民生活圈包括基本保障类业态网点52个，品质提升类业态网点66个，能够全面满足辖区居民的便民生活需求。通过整合辖区内的商业和服务资源，配备菜市场、药店、维修服务等基础生活服务设施，有效降低了居民的出行时间和成本，真正实现足不出“圈”就能享受美好生活。

从商务部公布的试点经验来看，各地亮点频出：唐山、沈阳、大连等地实行书记或市长负责制，将便民生活圈纳入重要民生项目；济南、福州、南昌、贵阳等地通过“居民议事厅”“幸福圆桌会”“邻里茶叙室”等载体，广泛听取居民的“金点子”“土办法”；苏州、南京等地针对社区商业发展不同形态，分类推进便民生活圈建设……

记者了解到，截至今年6月底，三批150个全国试点地区已建设3946个便民生活圈，涉及商业网点88.82万个，服务社区居民7676万人。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经