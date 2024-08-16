人民网记者 杜燕飞

发挥绿色金融作用，助力美丽中国建设，是金融系统、生态环境系统共同的使命和责任。当前，我国绿色金融体系日益成熟，绿色金融产品和市场规模不断扩大。随着“双碳”目标的提出，我国绿色发展已进入新阶段，进一步丰富绿色转型金融工具，对加快实现经济社会发展绿色转型具有积极意义。

日前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）明确，鼓励银行在合理评估风险基础上引导信贷资源绿色化配置，有条件的地方可通过政府性融资担保机构支持绿色信贷发展。鼓励地方政府通过多种方式降低绿色债券融资成本。积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。

业内人士表示，今年以来，人民银行继续实施碳减排支持工具，新增纳入部分地方法人金融机构和外资金融机构；已到期退出的支持煤炭清洁高效利用专项再贷款存量资金继续发挥作用；发挥结构性货币政策工具和绿色债券的政策导向作用，推动绿色金融产品和市场发展；建立健全绿色金融服务美丽中国建设工作机制，加强产业部门、金融部门、经营主体协同合作，促进绿色贷款较快增长；加强绿色债券评估认证机构自律管理，推动绿色债券市场高质量发展。

在政策引导下，银行机构加大绿色金融供给，丰富绿色金融工具箱，提升金融服务质效，积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿，促进清洁低碳能源体系建设和绿色技术推广应用，助推经济社会发展全面绿色转型。

建设银行持续丰富绿色金融内涵与外延，拓展绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色租赁、绿色消费等多元化产品与服务；农业银行推动“三农”和绿色融合发展，持续构建完善多层次、立体化的绿色金融服务体系；交通银行形成涵盖公司、投行、国际、普惠、个金、租赁、信托、理财等多条线绿色金融产品的服务方案；兴业银行聚焦“减污、降碳、扩绿、增长”，统筹支持传统产业绿色改造升级和绿色新兴产业发展壮大，推动发展方式绿色低碳转型……

一系列举措取得明显成效。人民银行发布的数据显示，6月末，碳减排支持工具余额5478亿元，累计支持金融机构发放碳减排贷款超1.1万亿元，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额为2194亿元；绿色贷款余额34.8万亿元，同比增长28.5%；绿色债券累计发行3.71万亿元，其中绿色金融债累计发行1.54万亿元，为金融机构投放绿色信贷提供稳定资金来源。

与此同时，实现“双碳”目标，需要支持绿色产业发展，也需要支持大量高碳行业低碳转型。《意见》指出，研究制定转型金融标准，为传统行业领域绿色低碳转型提供合理必要的金融支持。

人民银行研究局相关负责人表示，转型金融重点服务具有显著碳减排效益的产业和项目，为高排放或难以减排领域的低碳转型提供合理必要的资金支持，可在确保“安全降碳”前提下，推动绿色产业和绿色项目在经济活动中的占比不断提高。

上海国家金融发展实验室主任曾刚表示，当前绿色金融产品主要集中在绿色信贷与绿色债券，在引导企业转变生产方式、注重环境保护方面的作用还未充分发挥。因此，推动转型金融深入发展，做好转型金融与绿色金融衔接，是未来一项重要工作。

(责编：王仁宏、吕骞)

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