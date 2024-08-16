人民网武汉8月16日电 （记者许维娜）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省委省政府、人民日报社主要领导出席活动并发表致辞。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

在当晚举办的人民网合作伙伴专场活动上，来自不同领域的企业代表，围绕传统产业的数智化转型以及人工智能产业的最新发展等话题进行了交流分享。

国家超级计算天津中心党组书记、应用研发首席科学家孟祥飞。人民网记者 张桂贵摄

国家超级计算天津中心党组书记、应用研发首席科学家孟祥飞表示，进入21世纪以来，信息技术浪潮从互联网、物联网、云计算、大数据到新一代人工智能的发展，带来了社会的深度数字化、网络化及智能化。这一变革从根本上改变了生产方式和创新范式，算力与数据成为驱动这些技术浪潮的底座。

孟祥飞认为，生成式智能将成为变革性的力量，渗透到各个行业，落地为生产力工具。然而，这需要专业的知识去强化，需要具体场景的牵引。他强调算力、数据、算法、模型、知识加场景的六位一体发展策略，以全面驱动生成式智能的发展，实现其在各领域的广泛应用和深远影响。

广西旅游发展集团党委副书记陶社平。人民网记者 黄昱梅摄

“广西作为我国唯一与东盟陆海相连的省区，是国家面向东盟开放合作的前沿和窗口。” 广西旅游发展集团党委副书记陶社平介绍，今年9月，第21届中国—东盟博览会期间，人民网AI展演中心将落户于广西旅游发展集团旗下的广西规划馆，打造数字经济时代文化旅游新模式，推动形成“AI+广西”文旅产业案例。同时，集团还计划推动成立中国—东盟AI产业联盟，促进中国—东盟AI数字经济与文化旅游产业的繁荣发展。

广西扬翔集团股份有限公司董事长莫金枝。人民网记者 黄昱梅摄

广西扬翔集团股份有限公司董事长莫金枝表示，AI正在以前所未有的速度改变着社会的方方面面。“AI作为新质生产力的重要引擎，我们积极顺应并推动创新发展的趋势。”

莫金枝介绍，集团通过与高校合作，利用AI、物联网及大数据技术优化从农场到餐桌的产业链。其中，在养殖领域，通过全域数智养猪实现效率提升的同时降低成本，并通过数智育种大幅提升了育种成功率，通过实时在线一体化系统有效收集并处理养殖过程中的数据，辅助决策及追溯终端食品消费源头。

肖进视觉（北京）科技有限公司市场部总监胡梦箫。人民网记者 任峰涛摄

肖进视觉（北京）科技有限公司市场部总监胡梦箫展示了企业在生活娱乐型机器人领域的最新成果。团队在武汉SKP落地的艺术装置项目，因其独特的设计与背后的智能技术而受到关注。这一项目是团队的技术创新在商业领域的应用尝试，展示了团队将科技融入生活、让技术服务于人的能力与决心。

“生活娱乐型机器人主要区别于工业化运用的机器人，是AI产业向生活渗透的重要途径。”胡梦箫认为，这类机器人不仅具有高度的互动性、娱乐性和艺术性，还能够为人们的生活带来更多趣味性和丰富的情感体验。

湖北德行天下控股集团有限公司研发总监康富贵。人民网记者 任峰涛摄

湖北德行天下控股集团有限公司研发总监康富贵分享了企业在光伏领域里机器人运营维护方面的创新实践。

康富贵介绍，光伏板在户外环境中易受风沙、雨雪等自然因素的影响，导致电路问题频发。为解决这个问题，集团研发了专门用于光伏运维的机器人。这些机器人能够集群化管理，一个人可以在办公室同时管理数百台机器人，大大提高了工作效率。集团的第二代系列产品则是一款履带式机器人，通过拆装简化、无人机配合以及提前配备的充电站等方式，实现对大面积光伏板的清洁与维护。

人工智能+数字阅读产品研发战略合作签约仪式。人民网记者 孙阳摄

活动中，人民网创业投资有限公司与半糖去冰科技（北京）有限公司达成人工智能+数字阅读订阅产品研发合作，双方将就人工智能技术在数字阅读领域的应用与商业化展开一系列深度合作。人民创投负责人表示，此次合作是人民创投依托自身的股权投资平台作用，全面整合人民网内容优势和研发能力，与新质生产力重点培育企业共同推进前沿技术商业化落地的有益尝试。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经