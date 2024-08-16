原标题：美团联动各方加快解决骑手“进门难”，20余城落地500多个“骑手友好社区”

近期，骑手“进门难”问题备受社会关注，美团积极联络各方力量加快推进“骑手友好社区”项目，截至8月中旬已覆盖20余城500多个社区。在“亚洲最大小区”贵阳花果园，外卖平台与物业协商率先在部分楼栋为骑手开通绿色通道，骑手可通过地下车库骑行进入小区，每单平均节省5-10分钟。除了大型社区积极加入“骑手友好”大家庭，美团目前正与国内头部物业管理企业合作，共同开发骑手小区通行解决方案，帮助门禁系统快速识别骑手并予以通行，提升骑手配送效率。

今年以来，在全国各地主管部门指导下，美团“骑手友好社区”加速扩大覆盖范围，与各地社区共同探索因地制宜的通行方案，为骑手开门指路。在贵阳花果园由于面积较大、建筑密集，加上部分区域实施人车分流，需骑手步行进入，骑手配送长期面临停车费时、进小区费力等痛点。在贵阳市南明区委统筹下，属地街道组织美团与社区物业、商场等共商解决方案，为骑手提供地面专用停车区，对于需要在小区内长距离配送的骑手，部分楼栋开通从地下车库进入小区的绿色通道，骑手可从车库电梯直达目的地楼层。

花果园站点骑手王杰洪表示，“以往在花果园送餐，光是在外面找停车位也要花不少时间，很多楼栋还要步行进去送，现在有些楼栋已经可以从地下车库直接进，平均每单可节省5-10分钟，用户也更加满意，我们也会注意遵守小区的交通规定，自觉慢速行驶。”近日，贵阳市社工部和市场监管局组织平台、配送站点和物业召开“骑手友好社区”恳谈会，听取各方建议并总结探索经验，计划将花果园模式推广到更多社区。

入夏以来，美团“骑手友好社区”积极协调联动各方力量，推动各地加快步伐解决骑手“进门难”问题。在银川，美团在市总工会指导下与物业公司共商共建，落实步行改骑行、增设外卖柜和专用停车区等举措，解决全市225个小区和39个商圈外卖小哥进入难、停车难、取餐难问题；襄阳市场监督管理局牵头组织外卖平台与小区物业展开协商，在确保交通安全有序的前提下，允许骑手骑行进入小区；在成都，美团协同蔡桥街道四个大型小区先行试点，对外卖骑手从单入口开放拓展为全入口开放。

目前，“骑手友好社区”项目在实践中逐步形成了明确行动纲领、保持常态沟通，打通信息系统的协作方式。在深圳，龙华区全域建设“骑手友好生态城区”，区委社工部、总工会、住建局等多部门联合发布建设方案，列出行动清单，推动属地街道、社区、物业、配送站点建立座谈会等常态沟通渠道，完善社区内基础设备设施，建立分工明确、协作高效、沟通顺畅的长效机制。针对需要核验出入人员身份的大型小区，美团目前正与国内头部物业企业进行技术对接，合作开发骑手小区通行解决方案，方便门禁系统快速识别骑手并予以通行，该方案将使大型小区批量对骑手开放成为可能，加快解决各地的骑手“进门难”问题。

(责编：董童、李源)

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