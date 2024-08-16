新华社北京8月16日电（记者温竞华、陆芸）16日，2024未来科学大奖在北京揭晓。北京大学博雅讲席教授、昌平实验室领衔科学家邓宏魁获“生命科学奖”，中国科学院大连化学物理研究所研究员张涛院士、清华大学化学系教授李亚栋院士获“物质科学奖”，浙江大学数学高等研究院教授孙斌勇院士获“数学与计算机科学奖”。

邓宏魁因开创了利用化学方法将体细胞重编程为多能干细胞，改变细胞命运和状态方面的杰出工作而获奖；张涛、李亚栋因对“单原子催化”的发展和应用所作出的开创性贡献而获奖；孙斌勇因在李群表示论上作出的杰出贡献而获奖。

未来科学大奖设立于2016年，由科学家和企业家群体共同发起，关注原创性的基础科学研究，至今共评选出39位获奖者。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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