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平安银行发布2024年中报：业务经营保持稳健

2024年08月16日16:12 | 来源：人民网
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8月16日，平安银行2024年中期业绩发布会召开。据悉，今年上半年，平安银行业务经营保持稳健，全行实现净利润259亿元，同比增长1.9%；资产总额5.75万亿，较上年末增长3.0%；不良贷款率1.07%，拨备覆盖率264.26%；核心一级资本充足率提升0.11个百分点至9.33%。

平安银行党委书记、行长冀光恒在发布会上表示，虽然下半年银行业经营依然面临较大压力，但平安银行将坚定信念，提振精神，继续深化改革，大力打造零售特色名片，同时推动对公、同业协同发展，全力以赴提升经营业绩。

发布会现场。（受访者供图）

发布会现场。（受访者供图）

就外界关心的平安银行战略改革问题，冀光恒表示，目前来看，本轮改革达到了预期，平安银行在坚持战略定力、优化业务结构、加强总分行及跨部门协同、推动组织文化建设等方面都取得了不错的成效。

冀光恒指出，虽然内外部环境充满挑战，但市场也从不缺乏机遇。平安银行将坚持以客户为中心，积极寻找业务机会，静心谋划思考，追求可持续、高质量增长。对此，他从“强化政治引领，践行金融利民”“坚定推进各项业务高质量发展”“因势而新，改革永远在路上”三方面分享了平安银行未来重点经营方向。

针对外界高度关注的中期利润分配，冀光恒指出，平安银行始终积极与股东分享发展红利，今年资本充足率表现不错，会综合评估资本、业务发展和股东回报之间的关系，量力而行、尽力而为，维持合理的全年分红水平。

冀光恒最后表示，面向未来，平安银行将坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，全力以赴做好经营管理，推动业绩全面提升，为投资者创造更多价值，助推经济高质量发展。

(责编：董童、李源)
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