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财经观察：新型消费亮点多 国内需求继续恢复

2024年08月16日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （焦磊）蓝天和绿草地在湖泊中相拥，牛羊和马儿悠闲地啃着草，阿勒泰油画般美丽的风光吸引无数游客前往驻足。《我的阿勒泰》的热播，让这里成为不少人心目中的“诗和远方”。

热播影视作品带动地方旅游发展——已经成为当前文旅产业发展的新趋势。今年上半年，阿勒泰地区接待游客1846.64万人次，同比增长30.25%；实现旅游收入163.41亿元，同比增长35.28%。

与此同时，各地文旅部门乘势而上，通过举办各种民俗文化活动、完善旅游基础设施建设、提高交通和食宿等便捷度，带动服务消费潜力持续释放。

国家统计局近日发布数据显示，今年1至7月累计，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，在暑期旅游旺季带动下，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类消费增长较快。今年1至7月份，全国铁路发送旅客达到25亿人次，旅客周转量达到9455亿人公里，同比分别增长15.7%和10.6%，均创历史同期的新高。

服务消费是释放消费潜力的重要力量。7月30日召开的中共中央政治局会议强调，“要以提振消费为重点扩大国内需求”“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手”。国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出“着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点”。

作为服务业的主要组成部分，生活性服务业和生产性服务业的协同发展，将为促进内需增长注入新的动力。

数据显示，7月份，全国服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快0.1个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等生产性服务业生产指数同比分别增长12.6%和9.0%。

民生银行首席经济学家温彬解读称，7月份生活性服务业走强。与居民出行和消费相关的铁路运输、航空运输、邮政、文化体育娱乐等行业景气度回升，均位于55.0%以上的较高景气区间。7月旅游价格环比上涨9.4%，仅低于去年同期的10.1%，为历史次高涨幅，且大幅强于历史同期平均的5.5%。

在服务消费的有力推动下，消费需求延续恢复态势。7月份，社会消费品零售总额同比增长2.7%，比6月份加快0.7个百分点，环比增长0.35%。

对于7月消费增速之所以加快，温彬表示，主因随着消费品以旧换新行动深入实施，汽车、家电、家装消费品换新需求逐步释放，加之居民暑期出行活动趋于活跃，带动休闲娱乐行业火热。此外，近两月房地产市场成交量放大，也有利于居住类消费改善。

值得一提的是，新型消费的不断拓展成为消费市场亮点。数字消费、绿色消费、健康消费正在成为新趋势，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长12.7%，新能源汽车零售量同比增长36.9%；智能家居、文娱旅游、国货潮品正在成为新增长点，1至7月份，限额以上单位高能效等级家电、智能家电零售额增速近两位数。

此外，在直播电商、社交电商等新业态推动下，1至7月份，实物商品网上零售额同比增长8.7%，快于社会消费品零售总额5.2个百分点；占社会消费品零售总额比重25.6%，占比较上半年提升0.3个百分点。

近期，各地区各部门加力推动消费提质升级，不断围绕国潮新品、区域特色优化消费供给，亲子游、演出游、赛事游、影视游等新型融合式消费快速发展，成为带动消费增长的亮点。

“从需求端看，市场潜力、政策效力有望带动国内需求继续恢复。市场是最稀缺的资源，我国有14亿多人口，人均GDP连续3年超过1.2万美元，当前正处在消费潜力加快释放的时期。”刘爱华表示，随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实，消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。

(责编：王仁宏、吕骞)
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