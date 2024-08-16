草莓、蓝莓、树莓、蔓越莓

……

在我国的水果供应体系中

这些小浆果占比并不算高

然而它们凭借

鲜亮的色泽、饱满的果肉

独特的口感、丰富的营养

成就了很多让人难以抵御的

“莓”好时刻

刘一正 摄

南北共酿小“莓”好

我国蓝莓商业化

规模化种植起步较晚

经过20余年的快速发展

全国27个省份开启了

产业化种植之旅

形成了长白山产区

辽东半岛产区

胶东半岛产区

长江流域和西南产区等

五大蓝莓优势产区

全国蓝莓产量甚至超过了

美国、秘鲁、加拿大

智利等蓝莓生产大国

蓝莓与蔓越莓

同属杜鹃花科越橘属

栽培种类通常包括

兔眼蓝莓

南高丛蓝莓

北高丛蓝莓

刘一正 摄

兔眼蓝莓

抗湿热、抗旱

但抗寒性差

适宜长江流域以南的

丘陵地带栽培

南高丛蓝莓

喜湿润、温暖气候

抗寒性差

适宜黄河以南地区

北高丛蓝莓

喜冷凉气候

抗寒性较强

适宜我国北方沿海

湿润地区及寒地种植

作为一种多年生落叶小灌木

蓝莓主要的种植模式有

日光温室、冷棚和露地栽培

品种、地域差异和

不同种植模式相结合

使得我国11月到次年8月

都有蓝莓鲜果供应

“浆果之王”出“吉”地

地处长白山腹地的白山市

森林覆盖率达83%以上

土壤多以淡黑钙土为主

有机质含量高

境内水资源丰富

年平均气温4.6℃

春、秋两季昼夜温差大于10℃

适宜生产高品质蓝莓

“白山蓝莓”品质独特

果实为蓝紫色

果粉完整

果蒂痕小且干

果肉细腻呈白色

相对较晚的成熟期

为糖分储存争取了时间

也拉长了全国蓝莓的

品味时段

位于长白山西麓

松花江上游的

白山市靖宇县

属龙岗火山台原区

土壤为天然黑土地

呈偏酸性、通气性好

冷凉湿润、雨量充沛

光照适中、四季分明

是“白山蓝莓”核心产区

靖宇县发展蓝莓产业

起源于2002年

最早种植蓝莓约300亩

20多年间

蓝莓种植规模扩大百倍

种植面积达到3.4万亩

鲜果产量1.4万吨

约占吉林省的40%

刘一正 摄

全县8个乡镇中

有超过一半的行政村

将蓝莓作为村级集体经济

发展的主导产业

户均增收超8000元

美味直达“蓝”不住

每年7月中旬

蓝莓陆续成熟

村路上停满了

来自各地的冷藏车

除长春、沈阳、哈尔滨外

蓝莓鲜果可达

上海、杭州、广州

深圳等南方城市

刚采摘下来的蓝莓

白色的果霜

如薄纱般包裹着香甜的果实

蓝色的外皮下

细腻的果肉脆嫩紧实

口感独特

8月中旬

蓝莓采摘基本结束

深加工的产线动了起来

当地现已开发出

蓝莓汁、蓝莓酒

蓝莓果干等多个系列产品

年加工蓝莓鲜果2000吨

实现产值9200万元

2024年上半年

农特产品上行销售额

已突破3亿元

同比增长20%以上

长白山区

重峦叠翠、生机勃发

空气中弥漫着淡淡果香

饱满诱人的蓝莓缀满枝头

采摘一把塞进嘴里

一口爆浆

甜到“莓”烦恼

全国特产“大摸底”

你还有哪些地域好物推荐？

人民网《好品中国》栏目

与你一起

发现更多“中国好品”！

来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 谢龙 刘云 刘凡

策划｜翟巧红 赵雯

文案｜马俊华

字体｜万祥生

设计｜赵雯

支持｜白山市委宣传部 靖宇县委宣传部 靖宇县融媒体中心 靖宇县农业农村局

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经