北京首条无人机配送航线8月16日在八达岭长城景区正式开通，为游客配送防暑降温、应急救援等物资。这条“空中走廊”的投用将进一步提升景区游览体验，增强应急保障能力与日常运维的数字化水平。

8月16日，一架小型无人机正在为长城游客配送货品。航线运营商供图

北京首条无人机物流配送航线配送点，设在八达岭长城南城延长线的南九城楼处。记者来到配送点，以手机扫码的方式登录外卖平台下单，5分钟左右即收到由小型无人机配送的药品、饮用水、防晒物品、食物等物资。

八达岭长城南城延长线的南九城楼，于2023年年底面向公众开放。考虑到对长城原始风貌的保护，这一区域不设任何商业设施，因此到访此处的游客难以补给饮用水等物资。为解决这一痛点，八达岭长城景区与配送平台合作，在北京延庆开通北京首条无人机物流配送航线。

美团副总裁、无人机业务负责人毛一年介绍，原本需要步行50分钟的路线，通过无人机5分钟就能把消暑物品、应急物资等送到游客手中。无人机回程时，还可把产生的垃圾带回，节省了长城运维的人工成本。

2020年10月，北京市延庆区获批全国首批“民用无人驾驶航空试验区”。北京市首个中关村低空经济产业园近期也落地延庆。

近年来，不断拓宽的应用新场景，使北京低空经济焕发新活力。未来，北京将进一步增强无人机创新能力，攻克关键核心技术，开放低空应用场景，形成以工业级无人机为主导、低空经济与低空安防并重的特色产业集群。（记者张漫子）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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