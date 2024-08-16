人民网北京8月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局对857户广告业头部企事业单位开展的统计调查显示，上半年上述单位实现广告业务收入6485.0亿元，同比增长4.0%。

信息化技术激发产业活力 数字广告蓬勃发展

数字广告利用信息化技术，实现强互动性和多场景性，在精准触达消费者、提升产品营销效率方面具有明显优势。

市场监管总局发布数据显示，上半年，头部企事业单位的互联网广告发布收入达2958.2亿元，同比增长14.8%。其中，移动互联网广告发布收入2630.4亿元，同比增长26.3%。互联网广告发布业务在各类媒体发布业务总量中占比近80%。

互联网平台广告业务收入高 呈现快速增长态势

目前，互联网平台已成为广告的主要载体和传播渠道。广告收入成为平台资源变现的重要途径，是支持平台企业开展科技创新、模式创新的重要资金来源。

市场监管总局发布数据显示，上半年，广告业务收入前10位的企业均为互联网平台相关经营主体，其广告业务收入合计超过2000亿元，同比增长35.6%，高于行业平均增速。互联网平台广告收入迅速增长，成为拉动行业发展的重要力量。

消费市场稳健增长 广告业与消费经济融合发展

广告业连接生产和销售，是促进市场消费、畅通经济循环的重要力量。

数据显示，上半年，广告主继续加大市场推广力度，有效促进产品和服务销售。社会消费品零售总额同比增长3.7%，呈现出稳健增长态势和多样化的趋势。大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应不断显现，新能源乘用车零售量达411万辆，同比增长33.1%。升级类商品销售良好，通讯器材类、体育娱乐用品类等商品零售额同比分别增长11.3%、11.2%。广告业持续发挥促进消费的积极作用。

(责编：王仁宏、吕骞)

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