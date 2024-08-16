人民网北京8月16日电 （记者孙博洋）据巴黎奥组委数据统计，在刚结束的巴黎奥运会上，80%的吉祥物“弗里热”都是由中国制造，同时，更多的“中国制造”和“中国品牌”也同中国奥运健儿一起驰骋赛场内外。

品牌不仅承载着人民对美好生活的向往，更是国家经济发展水平的综合体现。强化品牌建设对于推进高质量发展、推进中国式现代化具有重要意义。

图为论坛现场。受访方供图

15日，在北京举办的“大国品牌论坛暨钓品荟品牌沙龙”上，北京工业大学品牌研究院院长祝合良表示，品牌的本质就是创新，没有创新品牌不可能成长，没有创新再老的品牌也得淘汰。

他认为，品牌的创新是全方位的，不仅是技术创新，还需要体制机制、品牌优势、品牌营销等创新，品牌的基本要求就是要提供优质的产品和服务，满足人们对于美好生活的需求。

中国绿色食品协会常务副会长张华荣表示，品牌是培育农业新生产力的关键要素，品牌对于绿色食品具有重要作用和价值，注重品牌建设，提升品牌核心竞争力，推动技术创新和产业升级将为相关企业发展带来无限机遇。

论坛上，“大国品牌优选工程”启动，大国品牌论坛组委会相关负责人表示，工程将通过选拔和推广优秀品牌，激发企业创新活力，提升整个社会的品牌意识。

与会专家认为，中国品牌要成为世界性的品牌，不仅要成为国人的最爱，也要成为全世界人民的最爱。中国经济要想保证长远稳定的发展与提升，最终还是要靠中国企业立足服务国内国际双循环，以全球视野谋划并推动发展，打造更多拥有全球知名品牌形象的典范企业，向世界贡献中国品牌的力量。

(责编：王仁宏、吕骞)

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