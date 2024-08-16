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技术赋能内容创作 业界探索赛事演播新方式

2024年08月16日20:39 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者许维娜）在2024年巴黎奥运会举办期间，云转播、AI辅助训练、XR数字直播等中国前沿科技成果的落地应用，也让全球观众感受到了“技术+体育”所带来的魅力。

国内多家视频媒体平台也纷纷运用先进技术赋能内容创作，为各自平台的观众带来了新的观赛体验。

以短视频平台快手为例，其自制的冠军访谈节目《冠军来了》邀请了本届奥运会的金牌运动员走进访谈直播间，讲述那些不为人知的冠军故事。而这一节目中精彩生动的直播画面，是由一款全国产的XR虚拟演播系统“随幻虚拟直播工作站”在巴黎现场助力短视频实时呈现。

据介绍，为了更沉浸式地展现奥运直播中的巴黎元素，该访谈节目在直播中创建了一个位于塞纳河上的数字访谈舞台。这一舞台将塞纳河景观、访谈舞台以及主持嘉宾等元素融合为一个整体，为观众带来了独特的视觉体验。

与此同时，这一访谈节目还结合了大量的AI元素，并进行了许多新的内容策划与设计。在每期节目的开场，运动员通过由数字特效制作的穿梭门实现“穿越”，从真实的赛场走进了虚拟的数字演播空间。接下来，由快手官方虚拟主播关小芳对运动员进行欢迎和第一轮的采访，为节目增添更多的科技感和趣味性。在每期节目短短几分钟的开场中，呈现出了真实世界到虚拟空间、真实人物与虚拟角色间的多重交互。

对于媒体与视频平台而言，传统方式搭建广电级演播厅成本高昂且效率低下。如今，这款全国产的XR虚拟演播系统集成了XR虚拟直播、AI数字人直播、AR虚拟拓展等多种先进模式，避免了大型演播空间搭建的浪费。

(责编：王仁宏、吕骞)
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