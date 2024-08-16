人民网北京8月16日电 （记者李栋）有机肥产业是农业生产相关领域必备环节。8月15日—16日，2024第四届中国有机肥产业发展大会在陕西榆林子洲县召开，旨在搭建有机肥料行业产学研用交流平台，助力农业绿色高质量发展和农村生态环境改善。

“做好农资保供稳价对确保粮食安全至关重要。”中华全国供销合作总社农业生产资料与棉麻局二级巡视员、中国农业生产资料流通协会副会长兼有机肥分会理事长符纯华表示，有机肥产业要着力通过引入新技术，发展新质生产力，打通畜禽粪肥还田“最后一公里”，助力农业面源污染治理和绿色高质量发展。

中国畜产品流通协会会长冯建芳表示，将羊、绒毛、肥等产业要素及农业、工业等产业形态链接在一起，对行业跨界融合、协同发展意义重大。“未来，将发挥桥梁作用，推进深化改革，助力行业企业发展。”

“大会是畜禽动物的资源化利用的合作交流平台，也是展现有机肥农业产业化模式的重要窗口。”在中共榆林市委常委、统战部部长王华胜看来，企业应从不同视角就有机肥产业发展目标、方向和路径等探索新模式，奋力在生态高标准保护和经济高质量发展的实践中展现担当，共同推动有机肥产业实现高质量发展。

榆林市子洲县委书记封杰表示，下一步，将持续推进产品迭代、推广应用、品牌管理，全力将有机肥打造成拳头产品、王牌产业，为当地农业现代化提供全新支撑。

会议同期还举办了2024绿色羊畜产品产业可持续发展交流会、2024有机肥生产工艺暨肥料配方师培训班。

(责编：王仁宏、吕骞)

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