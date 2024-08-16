人民网北京8月16日电 （记者孙博洋）15日发布的《中国企业社保白皮书2024》（以下简称“白皮书”）显示，企业社保合规指数基本持平，住房公积金覆盖面连续三年稳步提升，跨地域雇佣常态化，10.5%的企业积极探索全球用工。

白皮书2024年调研显示，企业社保合规指数较去年基本持平，仍处于较高层次水平。险种覆盖面方面， 缴纳法定各项社会保险企业占比持续保持高位，住房公积金缴纳稳步提升，企业占比升至76.3%；企业社保基数基本持平，28.4%的企业实现基数完全合规。另外，企业采购补充医疗、意外伤害险等补充商业保险的比例有所下降，反映出企业在雇佣福利策略上态度较为谨慎。

白皮书调研显示，随着数字技术的进步和消费市场的扩大，企业经营呈现跨地域，分布式的特点，跨地域用工成为企业常态。白皮书调研显示：受访企业中的跨省经营企业占比达到51.7%，跨地域雇佣与单地集中雇佣呈现5:5格局，超千人规模的大型企业，跨地域雇佣比例达21.5%。

白皮书认为，从雇佣实务来看，企业社保天然具有属地特征，这要求企业布局跨地域用工的同时，需要通过集团化SSC或第三方专业服务机构确保合规性和效率性。

同时，随着国家战略、品牌国际化建设、技术管理经验输出、市场及成本考量、人才国际化需求等多种因素推动下，全球化经营已成为中国企业必答题。白皮书调研显示，10.5%的企业已逐步推进或实现全球用工，中国企业出海蔚然成风。

白皮书认为，面对不同政策，不同文化下的用工差异，中国企业需要审慎进行全球用工体系建设，多角度合规构建多元、平等、共融的招聘雇佣环境。而随着中企海外产业链的完善，将为所在国当地增加更多就业机会，实现企业发展可持续运营，并为中国和海外其他国家带来更多经济增长的可能。

在国家政策、技术、市场环境等多重因素的推动下，中国企业社保数字化进程不断加快。

白皮书调研显示，73.0%的企业正在使用企业协作平台，并将其作为企业服务底座平台逐渐搭建人力资源数字化体系；40.6%企业已经采购第三方或自研系统。使用数字化软件工具进行社保缴费核算的企业占比也已连续三年上升，达到了33.5%。

对此，白皮书认为，面对离散属地社保统一共享管理需要和社保管理精细化的趋势，人力资源数字化管理不仅成为企业效能革新的重要手段，也将进一步盘活企业后端人力数据资产，为企业可持续发展提供充沛动能。

近年来，人社、医保和税务等部门积极响应国家关于优化营商环境的号召，不断推动社保服务的数字化转型，企业和职工的办事体验感不断提升，数字社保公共服务能力建设成效显著。

白皮书调研显示，81.8%以上的企业对社保线上经办服务给予了满意评价，其中30.0%的企业给予了“非常满意”的评价。受访企业普遍认为“互联网+社保经办”的服务模式提高了社保办理的效率和便捷性，为企业和职工带来了实实在在的便利。

(责编：王仁宏、吕骞)

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