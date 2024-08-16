人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

服务全球消费者 中国饮料品牌出海提速

2024年08月16日20:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月16日电 （记者许维娜）近年来，随着中国经济的持续增长和国内饮料市场的日益成熟，众多中国饮料企业纷纷将目光投向海外。凭借独特的产品配方、精湛的生产工艺以及对消费者需求的精准把握，中国饮料品牌在国际舞台上崭露头角。

专家认为，更高水平对外开放的宏观背景，给予了中国品牌嵌入不同国家和地区街头巷尾，实现自我价值。

全球化让世界的联系更加紧密，不同国家的政治、经济、文化，会构建出不同的消费特征。各国市场环境迥异的困难，也意味着更大的机遇。

以元气森林为例，从以“0糖气泡水”品类抓住健康趋势，再到以互联网精神改变优化传统经验，以及“细分品类，高速迭代”的战略打法屡次破圈。2023年，元气森林进入了美国主流零售渠道Costco，出海成绩斐然。

元气森林国际业务负责人唐瑭介绍了自身出海的一套经验：做海外产品的本地化，本质是求同存异，相信追求好产品是全世界共通的；同时尊重调研，充分理解当地对于“好”的定义。“宁可慢一点，让大家更充分了解我们，做对全球消费者真正有意义的事。”

所谓求同存异中的“同”，即好产品是全世界共通的，但全世界对“好”，都有着不同的理解，也就是“异”。

数据显示，元气森林气泡水连续三年成功进入北美亚马逊气泡水类目的Top10，目前，已经拓展到了多个全球主流超市Costco门店。国际业务已经连续两年盈利。

“无论虚拟产品抑或实体产品，国货出海更深层的意义在于文化出海，新时代下，‘中华文化’的新故事、新元素，值得让全世界了解。”唐瑭表示。

据了解，今年以来，元气森林和纽约中华美食节Dragon Fest携手，在四月已经举办的三场活动中，现场近 5 万名本地消费者在美食节上品尝到了中国品牌的产品。在7月份举办的特别活动Panda Day 熊猫日中，现场熊猫形象也成了顶流的“金字招牌”引来众多消费者打卡拍照。此外，还赞助了含有东方底蕴，健康，活力的运动项目---龙舟。

当下，“中国品牌”具备挖掘不同国家消费新需求的条件，恰恰为国货饮料出海带来了新的发展机遇。

在元气森林的出海过程中，不仅让国货产品与中国文化成功输出，同时也把美国、欧洲等食品饮料市场的经验引进到国内，倒逼自身对工艺、产品进行升级，从而推动整个行业的健康化、多元化发展。

在谈及下一个目标时，唐瑭表示，“全球服务全球”，即理念全球化、原料全球化、市场全球化及人才全球化。

业内专家表示，中国饮料品牌的出海之路虽然充满挑战，但前景广阔。未来，随着中国饮料企业不断加大研发投入、提升品牌影响力和拓展国际市场渠道，相信会有更多的中国饮料品牌在全球范围内绽放光彩，为“中国制造”增添新的魅力。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门联合发布《渔业行政违法行为名称规范》
　　人民网北京8月16日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，农业农村部、中国海警局联合发布《渔业行政违法行为名称规范》（以下简称《名称规范》）。 《名称规范》首次对现行27部涉渔法律法规规章进行全面梳理，归纳提炼出299种渔业行政违法行为名称，进一步推进渔业行政执法受理案件分类管理，规范渔业行政处罚案件办理，促进渔业行政执法活动标准化，提升渔业治理体系和治理能力现代化水平。…
海关总署发布公告：防止猴痘疫情传入我国
　　人民网北京8月16日电 （记者王震）据“海关发布”微信公号消息，世界卫生组织2024年8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。根据非洲疾病预防控制中心8月9日数据，今年以来，非洲有13个国家报告了17541例猴痘病例，死亡517例，其中仅刚果（金）就报告了16789例猴痘病例，死亡511例。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部