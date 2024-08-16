人民网北京8月16日电 （记者许维娜）近年来，随着中国经济的持续增长和国内饮料市场的日益成熟，众多中国饮料企业纷纷将目光投向海外。凭借独特的产品配方、精湛的生产工艺以及对消费者需求的精准把握，中国饮料品牌在国际舞台上崭露头角。

专家认为，更高水平对外开放的宏观背景，给予了中国品牌嵌入不同国家和地区街头巷尾，实现自我价值。

全球化让世界的联系更加紧密，不同国家的政治、经济、文化，会构建出不同的消费特征。各国市场环境迥异的困难，也意味着更大的机遇。

以元气森林为例，从以“0糖气泡水”品类抓住健康趋势，再到以互联网精神改变优化传统经验，以及“细分品类，高速迭代”的战略打法屡次破圈。2023年，元气森林进入了美国主流零售渠道Costco，出海成绩斐然。

元气森林国际业务负责人唐瑭介绍了自身出海的一套经验：做海外产品的本地化，本质是求同存异，相信追求好产品是全世界共通的；同时尊重调研，充分理解当地对于“好”的定义。“宁可慢一点，让大家更充分了解我们，做对全球消费者真正有意义的事。”

所谓求同存异中的“同”，即好产品是全世界共通的，但全世界对“好”，都有着不同的理解，也就是“异”。

数据显示，元气森林气泡水连续三年成功进入北美亚马逊气泡水类目的Top10，目前，已经拓展到了多个全球主流超市Costco门店。国际业务已经连续两年盈利。

“无论虚拟产品抑或实体产品，国货出海更深层的意义在于文化出海，新时代下，‘中华文化’的新故事、新元素，值得让全世界了解。”唐瑭表示。

据了解，今年以来，元气森林和纽约中华美食节Dragon Fest携手，在四月已经举办的三场活动中，现场近 5 万名本地消费者在美食节上品尝到了中国品牌的产品。在7月份举办的特别活动Panda Day 熊猫日中，现场熊猫形象也成了顶流的“金字招牌”引来众多消费者打卡拍照。此外，还赞助了含有东方底蕴，健康，活力的运动项目---龙舟。

当下，“中国品牌”具备挖掘不同国家消费新需求的条件，恰恰为国货饮料出海带来了新的发展机遇。

在元气森林的出海过程中，不仅让国货产品与中国文化成功输出，同时也把美国、欧洲等食品饮料市场的经验引进到国内，倒逼自身对工艺、产品进行升级，从而推动整个行业的健康化、多元化发展。

在谈及下一个目标时，唐瑭表示，“全球服务全球”，即理念全球化、原料全球化、市场全球化及人才全球化。

业内专家表示，中国饮料品牌的出海之路虽然充满挑战，但前景广阔。未来，随着中国饮料企业不断加大研发投入、提升品牌影响力和拓展国际市场渠道，相信会有更多的中国饮料品牌在全球范围内绽放光彩，为“中国制造”增添新的魅力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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