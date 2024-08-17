本报北京8月16日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局8月16日发布数据显示，截至今年6月底，全国登记在册个体工商户已经达到1.25亿户，占经营主体总量的66.9%。量多面广的个体工商户在稳就业促发展惠民生等方面发挥了积极作用。市场监管部门将进一步增强个体工商户的内生动力和创新活力，助力高质量发展。

据介绍，市场监管总局正在研究制定《个体工商户促进发展和规范登记管理规定》，解决“个转企”登记、经营权继承、市场退出等重点难点问题，更好支持个体工商户长远发展。今年年底，将整合分型分类数据，建成全国“个体工商户名录”，让个体工商户的“家底”更加清晰、帮扶措施更加精准有效。

近年来，市场监管部门建立完善经营主体发展质量评价指标体系，部署促进民营企业发展22条举措，推动企业注销等“一件事”高效办理，精准有效支持个体工商户发展。2023年全国登记在册经营主体达到1.84亿户，企业活跃度同比提高0.69%，退出企业平均寿命延长0.64年。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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