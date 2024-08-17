本报北京8月16日电 （记者韩鑫）记者从国家邮政局获悉，1至7月份，邮政行业寄递业务量累计完成1052.3亿件，同比增长20.4%。其中，快递业务量累计完成944.2亿件，同比增长23%。

无人技术加快落地。今年以来，快递企业积极投用无人设备，推动无人技术发展。无人车应用方面，快递企业在多地成功获批无人车路权，完善无人车派送路线。无人机应用方面，持续拓展低空应用场景，开通多条无人机跨省运输线路，有效提升服务效能。

服务质效稳步提升。7月，快递企业优化服务方案，增强多产业服务能力，重点地区72小时妥投率预计为84.8%，同比提升0.5个百分点。为满足用户夜间收寄需求，快递企业逐步延长服务时间，夜间寄递覆盖范围扩大至近300个城市。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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