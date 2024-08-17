本报记者 邱海峰

近期，山西省晋中市左权县举行全域免费乘坐公交车辆“以旧换新”运营提质启动仪式，12条城乡线路的老旧车辆替换为新型电动公交车。图为启动仪式现场。

张文军摄（人民视觉）

8月16日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上发布的数据显示，今年以来，全国共布局质量强链项目628个，标准提升行动部署84项重点国家标准制修订，在能耗能效、家具、燃气器具等领域发布112项国家标准。国家市场监督管理总局有关负责人介绍，近年来，市场监管部门加快完善适配现代化产业体系的质量基础设施，全力推进质量强链专项行动，全面实施标准稳链重大标志性项目，制定以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案，精准助力设备和消费品更新换代，质量支撑和标准引领作用有效发挥。

构建高水平质量基础设施

质量基础设施被称为“基础之基础”，是推动高质量发展的重要技术支撑。在当天的发布会上，国家市场监督管理总局质量发展局局长刘三江介绍了市场监管部门在构建高水平质量基础设施方面取得的工作进展。

在优化管理方面，构建高效权威的国家质量基础设施管理体制。通过推进标准化管理改革创新，优化了政府标准和市场标准的二元结构，着力激发市场自主制定标准的活力。自2022年到2023年团体标准总量增长45.3%。

在能力建设方面，我国国际互认的校准测量能力已达到1879项，居世界前列。目前，已发布的国家标准超过4.5万项，构建起具有中国特色的新型标准体系，实现了对一二三产业和社会事业的全域覆盖。在认证认可检验检测领域，我国认证证书及获证组织数量连续多年位居世界第一；获认可的各类合格评定机构达到17870家；获资质认定的检验检测机构5.4万余家，年营业收入达到4700多亿元，约占世界25%，是全球最具活力最有效率的市场。

在提升服务效能方面，深入开展多项质量基础设施助力行动。其中，小微企业质量管理体系认证提升行动，为小微企业提供“认证贷”等金融信贷支持达320亿元，减免认证费用近4000万元。推行质量基础设施“一站式”服务，已在全国建立1450个服务站点。

刘三江表示，将持续推进质量基础设施升级增效，开展质量基础设施运行监测和综合评价，创新质量基础设施集成协同模式，不断深化发展质量基础设施“一站式”服务，为推动高质量发展提供更加坚实有力的质量支撑。

启动新一轮标准提升行动

今年3月，市场监管总局等7部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，启动了新一轮的标准提升行动。目前，相关工作进展如何？

“我们计划在今明两年内完成294项重点国家标准的制修订工作，其中2024年和2025年分别完成129项和165项。通过标准制定实施和配套政策支持，更好支撑设备更新和消费品以旧换新。”国家市场监督管理总局副局长蒲淳说。

据介绍，目前，294项国家标准已全部立项，并已发布55项，涉及能耗能效、污染物排放、安全生产、电动汽车、家用电器、家居用品、民用无人机等多个领域，这些标准在推动设备更新和消费品以旧换新方面发挥了关键作用。

“市场监管总局将加快标准提升行动的实施步伐，不断完善国家标准体系，优化标准供给结构，提升标准质量水平。对于涉及人民群众生命安全的重点产品，我们将加快强制性国家标准的制定和修订，加强标准的实施应用，更好地发挥标准的引领作用，最大限度地提升标准化工作的效能。”蒲淳表示。

推动质量强企强链强县

今年年初，市场监管总局部署了质量强企、质量强链、质量强县三项重点工作。刘三江介绍，质量强链主要聚焦集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车等重点产业链质量提升需求，部署146项攻关任务，组织一大批研究机构、高水平研究型大学、领军企业等开展协同攻关，强化对重点产业链的质量支撑，目前已取得阶段性成果。质量强企、质量强县均已形成培育建设工作方案和指标体系，正逐步在全国范围内铺开。

下一阶段将如何发力？刘三江说，质量强企方面，将培育一批质量强国建设领军企业，更好发挥质量在促进企业做大做强中的作用。质量强链方面，继续深入推进质量强链重大标志性项目，更好发挥质量基础设施在支撑产业建圈强链中的作用。

“质量强县方面，着力培育一批质量强县、强区、强镇，更好发挥质量在推动城市可持续发展中的作用。”刘三江表示，包括加强分类培育建设指导，支持各地开展各具特色的质量创新实践活动。建立质量强县（区、镇）培育库，加强城市质量状况纵向监测和横向比对。召开质量强县经验交流现场推进会，交流推广先进经验和典型做法，着力打造区域质量发展新优势。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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