本报北京8月16日电 （记者孔德晨）记者日前从自然资源部获悉，自然资源部会同相关部门指导各地稳步推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（以下简称“山水工程”），在支撑和服务国家重大战略中发挥了重要作用。截至目前，中国已实施52个“山水工程”，累计完成治理面积超过1亿亩。

“十三五”以来，自然资源部、财政部等部门统筹部署、多措并举，集成整合相关资金和政策，对山上山下、地上地下、陆地海洋以及流域上下游进行整体保护、系统修复、综合治理，取得了显著的生态、经济和社会效益。此外，“山水工程”积极服务京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展、西部大开发等国家重大战略，着力以高水平保护修复支撑高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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