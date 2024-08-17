据新华社上海电 （记者杜康、杨有宗）记者8月15日从上海市政府新闻发布会上了解到，上海将在自贸试验区实施范围之外设立联动创新区，推动自贸试验区政策适用范围进一步延展。

据悉，上海将在黄浦区、徐汇区、虹口区等6个区的重点区域，以及位于自贸试验区外的松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定等6个综合保税区设立上海自贸试验区联动创新区，形成首批联动创新区“一区一方案”。

以徐汇区为例，该区联动创新区涵盖大徐家汇区域、西岸滨江区域等，总面积约45平方公里，重点聚焦人工智能、数字经济和科技成果转化，在促进人工智能产教融合、打造数字经济语料生态、推动数据高效便利安全出境，鼓励和规范发展新型研发机构、推动高质量孵化器建设等方面提出一批任务举措。

2013年，中国（上海）自由贸易试验区管委会成立挂牌；2019年，上海又在临港地区设立了自贸试验区新片区。十余年来，上海自贸试验区及临港新片区发挥改革开放试验田作用，聚焦重点领域和关键环节，推出一揽子开创性政策，一大批标志性成果持续涌现。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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