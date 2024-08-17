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前7月全国新设立外商投资企业31654家

同比增长11.4%

2024年08月17日05:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，广西梧州优耐电子（岑溪）有限公司生产车间内，工人在赶制国内外订单产品。这家外资企业主要生产应用于手提电脑、手机、数码相机及家用电器的电感线圈元器件及组件，每年生产各种电感线圈超过1.5亿个，是电感线圈的专业制造工厂。
　　何华文摄（人民视觉）

　　本报北京8月16日电  （记者王俊岭）商务部16日发布的最新数据显示，今年1至7月，全国新设立外商投资企业31654家，同比增长11.4%；实际使用外资金额5394.7亿元，同比下降29.6%。从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长26.4%、11%（含通过自由港投资数据）。

　　商务部外资司负责人表示，评价中国引资情况，既要看数量，也要看质量，还要看外资企业的经营发展。

　　从引资规模来看，1至7月，全国实际使用外资超过5000亿元。受去年同期高基数的影响，引资规模同比有所下降，但仍处于近十年来的高位。特别是，新设外资企业近3.2万家，同比增长11.4%，延续了2023年以来新设外资企业较快增长的趋势，说明外国投资者仍然看好长期在华投资前景。

　　从引资结构来看，1至7月制造业和高技术制造业实际使用外资占比较2023年同期分别提升了2.9和2.6个百分点，体现了引资结构的持续优化。说明外国投资者正在积极调整相关领域投资布局，这与中国加快发展新质生产力、深入推进新型工业化的大势是契合的。

　　从外资企业经营状况来看，国家统计局数据显示，今年1至6月外资规上工业企业利润总额增长11%，高于全国平均水平（3.5%）。华南美国商会调查报告也显示，受访企业普遍认为在中国能获得较高的投资回报率，九成美资企业在华盈利。说明外资企业不仅进得来，也能在中国发展好，这也是跨国公司持续加码投资中国的重要动力。

　　商务部国际贸易谈判副代表李詠箑说，吸引和利用外资，是中国对外开放的一个重要组成部分。下一步，商务部将推出一系列鼓励外商投资的举措。

　　——继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领域限制措施清零，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

　　——持续打造“投资中国”品牌，进一步完善外资企业圆桌会议和投诉工作机制，指导地方健全外商投资促进成效评价体系，支持各地聚焦自身优势领域开展精准、透明、合规的招商引资活动，依托中国超大规模市场优势把更多高质量的外资引进来。

　　——加大鼓励政策的力度，修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步增加鼓励的条目。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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