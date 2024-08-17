天津海关：

我们是一家贸易公司，为进一步开拓业务渠道，最近准备开展铁矿进口业务，想咨询：在铁矿进口时，需要注意哪些事项？

天津读者 李先生

李先生：

您好！铁矿主要用于钢铁工业，冶炼成生铁和钢。目前，具有工业利用价值的铁矿主要有磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿、菱铁矿、黄铁矿等。

中国对于铁矿进口有哪些规定？

铁矿进口相关国家法律法规主要包括《中华人民共和国进出口商品检验法》（以下简称“商检法”）和《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》（以下简称“实施条例”）等。

按照商检法及其实施条例相关要求，海关部门对进出口商品实施检验的内容，包括是否符合安全、卫生、健康、环境保护、防止欺诈等要求，以及相关的品质、数量、重量等项目。铁矿属于大宗散装货物的范畴，按照商检法及其实施条例的相关规定，大宗散装货物应当在卸货口岸实施检验。

铁矿进口报关需要哪些资料？

（一）确认进口许可证

在开始铁矿进口报关之前，首先需要确认是否已获得进口许可证。进口许可证是铁矿进口的必要文件之一，需提前向商务部门进行申请。

（二）报关资料准备

（1）货物发票；（2）装箱单；（3）进口合同；（4）提单；（5）进口许可证；（6）其他相关文件。

海关针对进口铁矿现场检验有哪些要求？

近年来，海关总署不断优化口岸营商环境，提升贸易便利化水平，针对进口矿产品陆续出台了“先放后检”、“品质检验依企业申请实施”以及“重量鉴定依企业申请实施”的政策规定。

（一）“先放后检”监管方式如何实施？

根据《海关总署关于调整部分进口矿产品监管方式的公告》（海关总署2018年第134号公告）的要求，进口矿产品经现场检验检疫符合要求后，即可提离海关监管作业场所，进口矿产品提离后实施实验室检测并签发证书。现场检验检疫包括：放射性检测、外来夹杂物检疫、数重量鉴定、外观检验以及取制样等。

进口铁矿属于“先放后检”监管方式适用的矿产品范畴。

（二）“品质检验依企业申请实施”监管方式如何实施？

根据《海关总署关于调整进口铁矿检验监管方式的公告》（海关总署2020年第69号公告）的要求，海关对于进口铁矿品质检验监管方式采取依企业申请的方式实施，即进口铁矿收货人或者代理人需海关出具进口铁矿品质证书的，在向海关申报时选择一次性完整申报模式，通过勾选“品质证书”的方式向海关提出申请。海关实施现场检验检疫，合格后实施现场取样、实验室检测、出具品质证书。进口铁矿收货人或者代理人不需要海关出具品质证书的，海关在对进口铁矿实施现场检验检疫合格后直接放行。

（三）“重量鉴定依企业申请”监管方式如何实施？

根据《海关总署关于调整进口大宗商品重量鉴定监管方式的公告》（海关总署2019年第159号公告）的要求，海关对于大宗商品重量鉴定监管方式采取依企业申请的方式实施，即进口大宗商品收货人或者代理人需海关出具重量证书的，在向海关申报时选择一次性完整申报模式，通过勾选“重量证书”的方式向海关提出申请。海关依企业申请实施重量鉴定并出具重量证书；进口大宗商品收货人或者代理人不需要海关出具重量证书的，海关不再实施重量鉴定。

海关提醒

（一）进口大宗商品收货人或者代理人应如实向海关申报重量。依据现行法律法规，海关仍保留实施重量鉴定的职能，需要依职权对进口大宗商品实施重量鉴定时，海关可对企业申报情况进行验证。

（二）海关在现场检验检疫中如发现货物存在放射性超标、疑似或掺杂固体废物、货证不一致、外来夹杂物等情况，不适用“先放后检”监管方式。

（三）申请海关出具品质证书的进口铁矿，经现场检验检疫并符合要求后，收货人即可提离海关监管作业场所，但须经海关完成合格评定并签发证书后，企业方可销售、使用。

（天津海关商检处四级调研员吴月波、天津南疆海关综合业务科科长吴芸）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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